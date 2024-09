EU recomienda a sus ciudadanos no viajar a casi todo México

Ciudad de México. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este fin de semana su actualización anual de alertas de viaje para México, en la que recomienda a sus ciudadanos que no visiten o tomen especiales precauciones si van a 30 de las 32 entidades del país. Para el gobierno de Joe Biden, solo es seguro viajar a Campeche y Yucatán.

En la actualización, el gobierno estadunidense pide a sus ciudadanos, al igual que había hecho el año pasado, no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido a los altos índices de delitos y secuestros que registran. Asimismo, recomienda a sus viajeros que reconsideren cualquier viaje a Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora y Chiapas, que empeoró la calificación de seguridad que le pone el gobierno estadunidense y por primera vez aparece en este listado.

Solo Durango mejoró la calificación y salió del grupo de las entidades a las que Washington pide que se reconsideren los viajes y pasó al listado de estados en los que el Departamento de Estado pide a sus viajeros tomar las mayores precauciones.

“La delincuencia violenta -como homicidios, secuestros, robos de coches y atracos- está muy extendida y es común en México. El gobierno de EU tiene una capacidad limitada para proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos estadunidenses en muchas zonas de México, ya que los viajes de los empleados del gobierno de EU a ciertas áreas están prohibidos o restringidos. En muchos estados, los servicios de emergencia locales son limitados fuera de la capital del estado o de las principales ciudades”, advierte el Departamento de Estado.

Respecto a Chiapas, único estado que empeoró su calificación en esta actualización, el gobierno estadunidense señala que se debe reconsiderar cualquier viaje “debido a la delincuencia” y advierte que “puede haber actividad delictiva y violencia en todo el estado”.

En Chiapas, los empleados del gobierno estadounidense tienen limitada la movilidad en todas las autopistas y carreteras de buena parte de la región fronteriza de México con Guatemala, a excepción de Tapachula.

Añade que en México “los empleados del gobierno de EU no pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden llamar a taxis en la calle, y deben confiar en los vehículos enviados, incluidos los servicios basados en aplicaciones como Uber, y las paradas de taxis reguladas”, además de que deben evitar viajar solos, especialmente en zonas remotas, y no pueden conducir desde la frontera sur de su país hacia o desde el interior de México, excepto los viajes diurnos dentro de Baja California y entre Nogales y Hermosillo, entre Nuevo Laredo y Monterrey y entre Ciudad Juárez y otras ciudades.

Cada año el Departamento de Estado actualiza sus alertas de viaje y en lugar de proporcionar una evaluación general de los riesgos en México, como hace para otros países, evalúa cada estado mexicano individualmente.

