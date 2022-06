Exhibe Layda Sansores nuevo audio de dirigente del PRI: ‘Si pago en efectivo no dejamos rastro’

Este martes, nuevamente la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó un nuevo audio que exhibe al presidente nacional del PRI, “Alito” Moreno realizando aparentes malos manejos de los recursos públicos que el INE le asigna al partido.

En este nuevo audio, que Sansores compartió en su programa “Martes del Jaguar”, se escucha una conversación del dirigente priista con dos de sus colaboradores con quienes comenta sobre 700 mil pesos para pagar en efectivo a proveedores y mientras platica con uno sobre un pago en efectivo, pide que pase su contador, a quien llamó “Hugo”, para cuestionarlo sobre la entrega de dinero a “Bauer en cash”, pues le dice “él tiene Televisa y puede facturar medios”.

”Pero a Bauer le tiene que pagar 5, cómo le va a pagar los otros 2 y medio, a mí me llamaron me dijeron que no pueden aceptar más efectivo”, dijo Alito.

Le comenta que “si yo facturo como recurso de campaña, me puede observar la autoridad”, refiriéndose al INE.