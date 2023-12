Exhorta gobierno de Nuevo León a denunciar el uso de pirotecnia

Por: Aracely Garza

Monterrey, Nuevo León.- Previo a la celebración de Año Nuevo, el gobierno de Nuevo León exhortó a la población a evitar la compra y uso de pirotecnia, y recordó que existe un decreto por el cual el Ejecutivo prohíbe los juegos pirotécnicos, por lo que solicitó denunciar estas prácticas.

“Se recuerda a la ciudadanía en general que actualmente existe un decreto por el cual el Ejecutivo prohíbe la realización de actividades de compra-venta de juegos pirotécnicos”, señaló el gobierno estatal en un comunicado.

También establece que no se podrán organizar eventos en bienes del Gobierno estatal como plazas, parques, explanadas, entre otros con dicho tipo de artículos.

“Asimismo en apoyo de la medida, los municipios realizan recorridos para detectar la venta de pirotecnia”, señaló.

El estado realizó un llamado a la población a denunciar a quienes lleven a cabo actividades de compra venta de juegos pirotécnicos al número telefónico 81 2033 2124 de la Secretaría de Medio Ambiente o al correo de denuncia ambiental@nuevolepon.gob.mx.

“Además de la recomendación de evitar su uso, se recuerda que su sonido puede generar pánico y taquicardia en las mascotas, o dificultar su respiración e incluso la muerte de las mismas”, agregó.

El estado también hizo hincapié en evitar que los niños y niñas manipulen la pirotecnia, no almacenar en casa artículos explosivos, no guardarlos en los bolsillos, ya que la fricción puede hacerlos explotar y provocar quemaduras. Es necesario extremar precauciones para no tener lesiones graves.