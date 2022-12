Exige Fernández Noroña que se le conceda asilo político a Pedro Castillo

Luego de la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, el diputado del Partido de Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, condenó el hecho y lo nombró un “golpe de Estado”.

Asimismo, exigió que se le “respete la vida”, además de que México le conceda el asilo.

“Condeno el golpe de Estado en Perú en contra del presidente legítimo Pedro Castillo, y exijo desde esta tribuna respeto a su vida, a su libertad y que se le permita asilarse en el país que él así lo solicite. Nuestra patria, honrando su tradición, ha abierto sus puertas para que el presidente Castillo pueda llegar a México”, dijo Fernández Noroña.

En el transcurso del día de hoy, jueves 8 de diciembre, el canciller Marcelo Ebrard publicó en su cuenta de Twitter la carta donde el abogado de Castillo solicitaba el asilo político, además alertaba que podría ser detenido por hechos que “no configuran un ilícito penal”.

Sobre el caso, Noroña dijo ante la tribuna de la Cámara de Diputados que la derecha “aquí en México nunca podrán hacer un golpe de Estado, y que el compañero presidente acabará hasta el último segundo de su mandato, y luego vamos a seguir gobernando este país”, dijo.

El mismo AMLO también condenó la aprehensión de Castillo, incluso dijo que si sus adversarios quisieran meterlo a la cárcel cuando termine su presidencia, “ya saben dónde voy a estar”.

“Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios, si quieren meterme a la cárcel cuando termine, ya saben dónde voy a estar”, aseguró en una de sus conferencias matutinas.

