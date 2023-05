‘Felipe Calderón estaba bien metido con el narco y me consta’... La Reina del Pacifico hace fuerte declaración a Adela Micha (Video)

A la pregunta sobre de Adela Micha sobre cómo se hace para que los niños no se involucraran con el narco, la ex reina de belleza respondió que mientras el gobierno lo permita va a seguir pasando.

“El gobierno, si el gobierno lo permite va a seguir pasando y cómo le dices al gobierno que no se involucre con ellos”, expuso.

Tras mencionar a Felipe Calderón como el presidente que enfrentó al narcotráfico, la Reina del Pacífico reviró que el mandatario estaba coludido con ellos.

“Bueno esa era una posición muy firme de Felipe Calderón por ejemplo, lo intentó”, dijo Adela Micha a lo que Beltrán respondió “No, Felipe, Felipe estaba bien metido con el narco”.

De inmediato, la presentadora cuestionó a Ávila Beltrán del por qué de sus declaraciones al no tener pruebas a lo que la ex reina de belleza replicó que de todo lo que había hablado en la entrevista que cosas si le creía y cuales no, dejando a Adela titubeante.

“¿Cómo puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas, Sandra, es muy grave lo que estás diciendo”, dijo Adela.

La respuesta de Sandra Ávila Beltrán fue contundente: “A ver si yo ahorita entrego una tonelada de drogas le digo dáme un recibo pues no, no tengo pruebas, la declaración de la guerra contra el narco es su slogan, dices, estás haciendo una declaración muy grave y de todo lo que hemos hablado ¿de qué tengo prueba, cual si me crees y cual no me creees o cuál me va a creer el público y cual no?, ¿tengo pruebas, tengo un papel firmado, tengo grabaciones, no, porque no puedes grabar?”

Sobre si le constaba de que Felipe Calderón estaba involucrado con el narcotráfico, Ávila Beltrán aseguró que le constaba.

“¿Lo viste, te consta, lo hiciste?”, y sin titubear la Reina del Pacífico sostuvo ‘Me consta’.

Conocía a García Luna

Sobre si sabía sobre los sobornos que recibía Genaro García Luna, Ávila aseguró que también estaba enterada.

“Yo sabía quién era, yo sabía con quién trataba, yo sabía quién le pagaba”, sentenció La Reina del Pacífico y aseguró que ella “jamás” le pagó a García Luna.

La periodista siguió cuestionando si ella había sido testigo de los sobornos. “¿Pero te consta que alguien sí le pagaba? ¿Lo viste? Viste que alguien le mandara dinero”, preguntó.

La Reina del Sur asintió con la cabeza y respondió “claro, sí. Sí yo digo que es un corrupto es porque es un corrupto”.

Agregó que también lo considera un secuestrador porque cuando ella estaba presa en la cárcel de Santa Marta Acatitla, “llegó una persona que iba por el caso Martí, pero ella era de la gente de García Luna y de Palomino. Yo notaba algo en ella, mucha tranquilidad, nunca preocupación, nunca tristeza, muy hermética. Mucha seguridad”.

Señaló que cuando la trasladaron a Tepic, también conoció a una persona que iba por el caso Martí. “Ella lloraba mucho y decía yo no fui, yo no fui. Noté la diferencia de las dos, había una sola comandante que identificaban por el caso Martí y ¿por qué había dos? Una en Tepic y otra en Guadalajara?”, señaló.

Aseguró que a la mujer reclusa en Santa Martha le pagaban la escuela de los hijos, su estadía, sus gastos y abogados, mientras que a la otra mujer de Tepic, que todavía está presa, no le pagaban nada.