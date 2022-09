LONDRES, GBR.- Pasa ya de la medianoche pero a la verja del Palacio de Buckingham siguen arribando personas para colaborar en la creación de la auténtica muralla de flores levantada por los miles que han desfilado por el lugar en las últimas horas, muchos para mostrar su respeto a la memoria de Isabel II, otros tan sólo para eternizar en su biografía personal el momento histórico.

Son tantas las ofrendas depositadas a lo largo de decenas de metros que se ha colocado una advertencia en varios puntos: los arreglos florales serán retirados cada 12 horas y trasladados al área dispuesta para el tributo en Green Park, uno de los espacios verdes que rodean la residencia oficial de la monarquía en la capital del Reino Unido.

Lo primero que vi al llegar fue al grupo de empleados de la Casa Real que se afana en la tarea. Llegué justo antes de que retiraran los girasoles depositados en algún momento del día por José Luis Perea, un compatriota de Chihuahua que dejó también una nota y una bandera tricolor –impresa en papel de china– como testimonio de respeto.

“Nosotros como mexicanos sentimos mucho esta pérdida tan grande, ya que no sólo es la pérdida para los británicos sino para el mundo entero. God save the King”, dice el mensaje. Cuando me acerqué, otro mexicano, este de Chiapas, leía en voz alta el texto mientras sostenía el teléfono frente a su rostro. Del otro lado de la línea estaban sus padres, a quienes llevó al lugar a través de una video llamada.

Entre los periodistas que también están aquí para recoger imágenes e impresiones a esta hora se encuentra Carolina Amoroso, enviada de la cadena argentina TN, a quien reconozco porque permanecimos tres horas y media avanzando juntos, paso a paso, en la desesperante fila del control migratorio en la terminal 3 del aeropuerto de Heathrow, apenas unas horas antes.

“Lo que hay que entender es que aquí se juega algo que tiene que ver con la identidad y sin duda es un duelo que tiene que ver con los últimos 70 años de la historia de este país. No ha sucedido poco en los últimos 70 años de la historia europea y esta mujer ha sido testigo y protagonista”, afirma la periodista luego de coincidir que, con todo y lo impresionante que es el homenaje póstumo a Isabel II, para los latinoamericanos sigue siendo un fenómeno lejano por tratarse de una figura monárquica.

Mientras se recorre el mar de pétalos que suaviza, así sea momentáneamente, la dureza del metal y la piedra que separan a la Casa Real del resto del mundo pueden escucharse conversaciones en diversos idiomas: las voces de latinos, asiáticos, africanos, árabes y, desde luego, personas de habla inglesa, se entremezclan en el ambiente y generan un murmullo que semeja una oración colectiva en memoria de una mujer que nadie de los presentes habrá visto en persona, pero a la cual muchos admiraron y respetaron.

Comienzo la retirada en busca de un lugar dónde recargar las baterías de la computadora y el celular para poder redactar este reporte. Mientras lo hago, me cruzo con quienes aún a esta hora, más de la una de la mañana, siguen llegando con flores en las manos.

“No es una exageración” decir que el proceso luctuoso de Isabel II constituye el cierre de una era, me dijo recién la colega argentina. Y a juzgar por el tamaño del tributo que las personas de a pie le rinden a la monarca ida, sin duda está en lo cierto.