‘Fofo’ Márquez llora en audiencia y se queda en prisión preventiva; víctima vive aterrada

TE PUEDE INTERESAR: ‘Fofo’ Márquez seguirá en la cárcel; recibe prisión preventiva justificada

Afirmó que al volver a ver el video en la Fiscalía, como parte de las pruebas, se volvió a sentir agredida, que no pudo evitar que le derramen las lágrimas debido a la cantidad de ocasiones en que pasaron el material.

“Yo sé que es parte de su defensa, pero fue difícil, me sentí mal, agredida [...] si les soy sincera, ni siquiera lo voltee a ver porque psicológicamente no estoy preparada para enfrentarme con él. Sí tengo miedo, me siento con miedo, porque las amistades me dicen que me va a hacer, me va a deshacer y me siento aterrada”.

Edith afirma que teme por el bienestar de su familia, incluso ella ha dejado de hacer sus actividades por medio a lo que pueda sucederle; “éramos una familia normal, tranquila, y de repente nos la cambiaron toda. Mis hijos salen con terror a donde van porque tienen miedo”.(Con información de El Universal)