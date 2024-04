Fofo Márquez podría obtener una pena de más de 40 años de cárcel; lo acusan de feminicidio en grado de tentativa tras presentar video

La víctima de identidad reservada aseguró que al momento del ataque temió por su vida y que, si no fuera porque dos personas intervinieron, probablemente estaría en el hospital o muerta.

Es por ello que, tras varias horas de audiencia, una jueza del Estado de México determinó que el delito por el cuál el creador de contenido sería imputado sería feminicidio en grado de tentativa.

En estos momentos, Fofo Márquez se encuentra detenido ya que ante este delito se otorga la prisión preventiva justificada.

¿QUÉ DICEN LOS ABOGADOS DE FOFO MÁRQUEZ?

Tras la noticia del delito ante el cuál su cliente se encuentra denunciado, los abogados de Fofo Márquez declararon que aún no han definido ninguna estrategia legal y que aún no han tenido contacto con el imputado más que la asesoría básica que le dieron para que se presentara a la audiencia.

Además, añadieron que van a tomar la decisión de la jueza para poder analizar el caso y que prefieren no pronunciarse al respecto de la medida tomada.

Sin embargo, también afirmaron que su cliente ha expresado que se encuentra arrepentido de los hechos sucedidos el pasado 22 de febrero.

VÍCTIMA NARRA LOS HECHOS

La víctima de identidad reservada que se ha identificado bajo las iniciales A.M.V describió como sucedieron los hechos:

“Tengo, como ustedes lo vieron en el video, una camioneta Explorer, la cual es una camioneta grande y pesada. Llego a comprar unas cosas, a la paletería, a la farmacia. Entro yo y en ese momento siento que le rozo a un espejo.” comentó la mujer en entrevista con medios de comunicación.

Añade que ella pensaba que le había hecho un daño mayor al vehículo por lo que se ofreció a pagar por los daños, lo cuál hizo del conocimiento de la señorita que iba conduciendo el auto de Rodolfo N.

“Ella en todo momento nunca me contestó, veía para otro lado y yo pensé que era por el enojo, algo que a cualquiera nos puede pasar y fui a mi automóvil a sacar la documentación para poder hablarle a mi esposo la situación que yo estaba viviendo en ese momento”, sostuvo. Sin embargo, la víctima narra que el influencer la intercepto antes de que pudiera subir a su vehículo

“Al momento en que iba a subir a mi camioneta se me acerca una persona, que es el Fofo Márquez, yo no sabía quién era en ese momento, se me acerca y me dice: ‘¿Ya te vas?’... “, comentó.

Es ahí cuando ella cuenta que Márquez comienza a golpearla brutalmente e insultarla. Además comenta que después de la agresión, A.M.V tardó cerca de 25 días para poder recuperarse y volver a caminar.

¿QUIÉN ES FOFO MÁRQUEZ?

Rodolfo Márquez, más reconocido como Fofo Márquez, es un influencer mexicano de 26 años. Es hijo del anterior propietario de la cadena de gasolineras Total de México. En sus redes sociales, frecuentemente muestra los lujos que puede disfrutar gracias a la fortuna heredada de su padre, quien falleció en 2022.

La notoriedad del controvertido influencer surgió hace varios años, después de que el famoso youtuber español Dominguero exhibiera su ostentoso modo de vida. A partir de entonces, sus perfiles en TikTok e Instagram comenzaron a atraer seguidores.