Foro Consultivo Científico desaconsejó rescatar cuerpos de mineros en Pasta de Conchos

CIUDAD DE MÉXICO.- “El ingreso de personas en las actuales circunstancias compromete significativamente su seguridad e higiene, así como su integridad física, y es contundentemente desaconsejable”, afirman las Conclusiones del documento Dictamen. Condiciones de Seguridad e higiene que prevalecen en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos. Basado en el estudio realizado por el Panel Internacional de Expertos en Seguridad en Minas (PE) y opiniones del Consejo Consultivo Minero. Firmado el 5 de octubre de 2007 por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. (Foro A.C.)

Ese dictamen, junto a otros dos informes sobre el caso, puede consultarse en la web de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y responden a la petición que hace el 23 de abril de 2007 el entonces Subsecretario Álvaro Castro Estrada a José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, “de contar con una opinión oficial y de consenso científico y tecnológico, sobre las condiciones de seguridad y salud que prevalecen en la mina Pasta de Conchos, para suspender o continuar, en su caso, las labores de rescate en condiciones de apego técnico a la referidas condiciones de seguridad y salud”.

En la mina Pasta de Conchos quedaron sepultados 63 mineros a 490 metros de profundidad debido a una explosión el 19 de febrero del 2006. Grupo México declaró muertos a los mineros en menos de 5 días, sin haber instalado un equipo de monitoreo que ubicará a los mineros con precisión.

Dicho desastre desestimaría el intento de las autoridades, en ese entonces dirigidas por Vicente Fox Quezada como presidente de la república, de resolver la crisis dando oportunidad a Grupo México de presentar sus estudios del caso, sin embargo, al no lograr un acuerdo dadas las irregularidades de los estudios presentados, el problema trascendió de gestión y tras la llegada, del también panista, Felipe Calderón Hinojosa Cantú, las negociaciones y exigencias de las víctimas continuaron.

El gobierno mexicano, ya presidido por Calderón Hinojosa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con Javier Lozano Alarcón al frente, y Grupo México, propiedad de Germán Larrea, segundo hombre más rico de México y miembro del Consejo Mexicano de Negocios, optaron por tercera ocasión, por no realizar trabajos de rescate en el municipio de Nueva Rosita, estado de Coahuila, dónde está situada la mina, pese a la solicitud e insistencia de las familias afectadas.

Y el problema continua tres sexenios después. La organización Familia Pasta de Conchos insiste en que “se inicien los trabajos en campo, pues han transcurrido ya 15 años de la tragedia, más de 10 años de iniciado el litigio interamericano derivado de la falta de respuestas y negligencia a nivel nacional, 19 meses desde que se instaló el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos y 17 meses desde que el grupo de expertos confirmó que el rescate era teórica y técnicamente viable”.

Andrés Manuel López Obrador, en respuesta al semanario Contralínea el 19 de febrero de 2021, dijo que su gobierno tenía el compromiso de iniciar los trabajos de rescate pero al día de hoy no se ha concretado ninguna acción ni avance concreto.

El dictamen presenta dudas razonables

Al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. la STPS le adjudicó de forma directa un contrato de 4.6 millones de pesos y de tres meses de duración para “Elaborar el Dictamen Técnico sobre las Condiciones de Seguridad y Salud que prevalecen en la Mina Pasta de Conchos”.

Quién firma el Dictamen es José Luis Fernández Zayas, ingeniero mecánico y eléctrico con doctorado en electrohidrodinámica y Coordinador del Foro A.C. entre 2005 y 2008. No obstante, para Cristina Auerbach Benavides, Directora de Familia Pasta de Conchos, en entrevista a PODER, asegura que el hecho de que nadie en el Foro A.C., cuando firmaron el contrato, tuviera la especialidad en Ingeniería en Minas de Carbón inhabilita que la asociación civil pueda emitir una opinión relevante.

“Con eso paran el rescate. Javier Lozano, decide que van a hacer un dictamen independiente y entonces entra el Foro A.C.. Quien lo contrata es la STPS, el director en ese momento, era José Luis Fernández Zayas. Me comunico con él para entregar todo lo que teníamos; vi a José Luis y no me lo recibió” explica Auerbach, muy crítica con el trabajo de la asociación civil “El Foro A.C. se quedó callado. Fueron tan mentirosos la STPS y el Foro A.C. que no invitaron a los familiares de las víctimas, no les dieron voz, pero sí los ponen en la portada. Javier Lozano quien pactó proteger es a Grupo México”.

En casos de mineros atrapados lo habitual es rescatar, “solamente se tiene registro de dos tragedias en las que se haya negado el rescate de los atrapados: en 1973, la de un ingeniero, y Pasta de Conchos; en ambos casos, la parte patronal es Grupo México” explican en la web del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro ProDH), organización que acompaña el caso.

