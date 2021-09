Para no establecer medidas, buscan empresarios justificarse por seguridad en minas: Cristina Auerbach

La activista Cristina Auerbach aseguró que los empresarios mineros de Coahuila buscan justificarse y se victimizan cuando aseguran no contar con recursos suficientes para dotar de seguridad a sus trabajadores.

En la publicación del reportaje “Accidentes en las minas ¿Un luto que se hereda en la Región Carbonífera de Coahuila”, de Semanario de VANGUARDIA, empresarios mineros infieren que la falta de ingresos los lleva a no tener la capacidad de establecer medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores.

“Dicen que no tienen el carbón, que no les alcanza, pues entonces que no firmen. Firman, mueren mineros y al final resulta que ellos son las víctimas”, dijo sobre el tema Auerbach, representa de la Organización Familia Pasta de Conchos.

Sobre la falta de inspectores para revisar las minas, como fue el caso de Micarán, donde recientemente sucedió una tragedia, la activista señaló que en muchas ocasiones lo que se reporta en documentos no coincide con lo que ocurre físicamente en las minas.

“El tema es en el lugar, y en el lugar no están las cosas. Si ellos hubieran barrenado, no hubiera pasado lo que pasó en Micarán, no tenían las medidas de seguridad. No tienen las barrenaciones, pero obviamente deben tener un informe de riesgo, eso se compra”, dijo Auerbach.

“Hay una serie de papeles que se piden que no tienen ni pies ni cabeza, ni sentido. Por ejemplo, el análisis geológico, como si estuviéramos en Guerrero, donde se mueven las placas tectónicas”, señaló.