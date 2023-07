‘Soy la crush de AMLO’, dice Xóchitl Gálvez durante visita a Saltillo

“El jefe de campaña de las corcholatas hace cosas indebidas, cosas que no debería estar haciendo” , aseguró Gálvez Ruiz, previo a resaltar la situación de inseguridad que se vive en algunos estados del país. “Todas las corcholatas, ¡qué me duran!”, aseveró. “El tema es que traen un chingo de lana”, y se refirió a la cantidad de propaganda de todo tipo que hay en todo el país.

La senadora panista pidió al presidente López Obrador que deje de estar vinculando su aspiración con una imposición de los adversarios de su proyecto de nación, cuando las acciones hechas desde la Presidencia de México son la razón de que haya dejado de lado su aspiración por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Que deje de decir que me impuso la mafia del poder. El que me puso aquí fue él al cerrarme la puerta”, pues aseguró que no abrirle la puerta de Palacio Nacional cuando buscó sólo hacer uso de su derecho de réplica por alusiones personales vertidas de López Obrador hacia ella, le abrió la puerta de millones de personas que no están de acuerdo con la actual manera de gobernar el país.