Funcionaria de casilla de Coahuila afirma que sufrió quemadura química con la tinta indeleble

Ayer fui funcionaria d casilla al abrir marcador d tinta indelebre me salpicó todo. Voy a poner una queja ante el @INEMexico @IEC_Coahuila @COFEPRIS y Protección Civil del @MunicipioTRC . Tengo quemadura de 2do grado y el marcador no decía ingredientes. Me ayudan con RT y tag xfa pic.twitter.com/4lkbSOYekI

Alejandra puntualizó que en el lugar no había ningún botiquín ni paramédico para apoyarla en el accidente . Mencionando que desea “saber los ingredientes del marcador es esencial para el tratamiento [...] Y, claro que no había botiquín ni paramédicos en la elección” .

“Ayer fui funcionaria de casilla al abrir marcador de tinta indeleble me salpicó todo. Voy a poner una queja ante el INE (Instituto Nacional Electoral), IEC (Instituto Electoral de Coahuila, COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y Protección Civil de Torreón. Tengo quemadura de segundo grado y el marcador no decía ingredientes”, esta fue una queja que se viralizó en redes sociales.

“Ya fui a la junta distrital, estaban apenados. Me dijeron que uno de los componentes que era el ácido acético y que se pondrían en contacto con el IPN para brindarme más información. No estoy pidiendo dinero o indemnización, solo los ingredientes para tratarme la quemadura de segundo grado” , concluyó en la grabación.

Pese a que es un invento del ingeniero bioquímico Filiberto Vázquez Dávila, quien asegura es imposible de retirar, el material electoral no esta patentado y se tienen pocas certezas sobre sus ingredientes; tiene base de ácido acético, lo que le permite penetrar la piel; propiedades biocidas, puede eliminar virus y bacterias aunque su función no sea antiséptica; no transmite COVID-19 ni sus variantes, así como otras enfermedades; no es tóxico; huele a vinagre; seca en 15 segundos; y no afecta la salud de las personas de ninguna manera.