García Vilchis se lanza contra Jorge Castañeda y Televisa por sugerir ‘guerra sucia’ en contra de Claudia Sheinbaum y AMLO

Por segunda ocasión, el Gobierno Federal defendió a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, al exigir al INE revisar los dichos del ex canciller Jorge Castañeda en su contra, esto en voz de Elizabeth Vilchis, titular de la sección Quién es Quién en las Mentiras, quien presentó un clip en el que se observa a Jorge Castañeda, ex funcionario federal en tiempos de Vicente Fox, recomendar a la Oposición aumentar su “guerra sucia” contra la ex jefa de Gobierno.

Y es que en sus comentarios para el programa Es Hora de Opinar conducido por Leo Zuckermann en Foro TV, Jorge Castañeda indicó que desde su opinión aún no se “complementa” una guerra sucia contra Claudia Sheinbaum.