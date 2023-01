Gertz se encuentra bien y no tiene cáncer: AMLO

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, “está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando, y le deseamos que se mejore, se recupere pronto”, sostuvo este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lamentó la especulación que se ha generado por la salud del Fiscal.

Consultado en su conferencia de prensa matutina sobre el tema, explicó que el fiscal “se hizo una intervención quirúrgica en la espalda, en la columna, una infiltración” y dijo que de acuerdo con lo que le han informado, no se trata de cáncer.

Luego que el fin de semana circularon en redes sociales mensajes en los que incluso se reportó que había fallecido, el mandatario expresó que “ha habido mucha especulación y una actitud muy, no quiero usar la palabra, quiero suavizarla, yo diría miserable en torno a este asunto porque vi un mensaje, creo que en Twitter, y hay muchos, deseándole la muerte, eso no se se le puede desear a nadie, incluso vi uno que resultó falso, que me da gusto que haya resultado falso, atribuido a Diego Fernández de Cevallos”.