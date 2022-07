Gilberto Lozano estalla contra Ferriz de Con y Claudio X: ‘Júntense para perder’

Gilberto Lozano criticó al periodista Pedro Ferriz de Con luego de que anunció su salida del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA), porque “no convoca, no jala, no motiva, no inspira”.

El fundador de la asociación, Gilberto Lozano, criticó al periodista, y dijo que “FRENAAA no juega a perder”, y que “para criticar tienes que haber caminado por Reforma y te pusiste en el templete a hablar frente a francotiradores”.