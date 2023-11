Gobierno de Estados Unidos abre las puertas a denuncias sobre programas secretos de ovnis

La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha tomado un paso sin precedentes al solicitar a empleados gubernamentales que denuncien programas secretos relacionados con ovnis o fenómenos aéreos no identificados (UAP). Esta iniciativa se lanza con el objetivo de arrojar luz sobre posibles programas clasificados que el gobierno haya estado ocultando.

El director de AARO, el doctor Sean Kirkpatrick, presentó esta novedosa herramienta que permite a empleados y exempleados del gobierno de E.U., así como al personal militar y prestadores de servicios, realizar denuncias de forma confidencial a través de un formulario en la página web del organismo.

TE PUEDE INTERESAR: EU tiene un OVNI y ha logrado entrar en él, afirmó exmiembro del Pentágono

DIRECTOR DE AARO NIEGA TENER PRUEBAS DE PROGRAMAS SOBRE OVNIS

Kirkpatrick enfatizó que este llamado no implica que AARO tenga información previa sobre la existencia de programas gubernamentales relacionados con la ingeniería inversa de fenómenos aéreos no identificados de origen extraterrestre. Según sus palabras: “Actualmente, no tengo pruebas de que nunca haya existido un programa para la ingeniería inversa de algún tipo de fenómenos aéreos no identificados extraterrestres”.