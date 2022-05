Gobierno de la CDMX expone contradicciones en 3er. informe sobre la Línea 12 del Metro

Esteva expuso que había inconsistencias en el Dictamen Final Fase II, donde la empresa dice que las deformaciones de las vigas en la zona del colapso no eran detectables en una inspección visual simple, sin embargo, en el reporte III, con base en Google Street View dice que sí eran perceptibles.

Myriam Urzúa Venegas , titular de loa Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dijo que el Gobierno de la CDMX no puede aceptar el tercer informe de la empresa Det Norske Veritas (DNV) sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021, debido a que presenta inconsistencias y contradicciones en la metodología para realizar el análisis, particularmente reportan que se utilizaron imágenes de Google Street View para el análisis.

De igual forma, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que existe una inconsistencia por parte de la empresa, en la que se indica que no hubo revisiones a la L12, sin embargo, en los primeros dos reportes DNV reconoció que hubo inspecciones en 2019 y 2020, además de que ya se contaba con el contrato para la revisión de 2021.

El reporte no se aceptó por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dijo su titular Myriam Urzúa Venegas, porque “no cumplía con lo establecido en el contrato y por tanto no permitía identificar con claridad la causa-raíz del colapso”.

“Por estas razones el documento de la empresa hasta el momento no ha sido aceptado formalmente por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues pese a dar respuesta a algunas de las observaciones que les hicimos estas siguen siendo consideradas deficientes e insuficientes“, aseguró Urzúa.