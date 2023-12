Gobiernos morenistas de QR y Tabasco hacen millonario al amigo del hijo del Presidente

El gobierno de Mara Lezama no es el único de que se ha beneficiado Amílcar Olán, sino también de Tabasco, su tierra natal, cuando Adán Augusto López gobernaba esa entidad, antes de ser llamado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la Secretaría de Gobernación .

ROMEDIC, EN LA LISTA NEGRA DE COFEPRIS, PERO EL AMIGO DE ANDY NO QUIERE AUDITORÍAS

En una conversión telefónica dada a conocer por el periodista Carlos Loret de Mola en el reportaje “El Clan”, transmitido ayer en Latinus, Amílcar Olán dice a su interlocutor que hablaría con el secretario de Finanzas de QR, Eugenio Segura Vázquez, porque no quería auditorías ni que la gobernara Mara Lezama le reclamara que le debe una aspirina.

Los comentarios los hizo Olán tras enterarse de que la venta de medicinas hecha a esa entidad estaba siendo auditada.

“Yo no quiero que me vengan a observar (los de la Auditoría), a venirme a decir una mamada la gobernadora (Mara Lezama), que le debo una aspirina o una venda”, se escucha decir presuntamente a Olán.

De acuerdo con los reportajes de Latinus y MCCI, el gobierno quintanarroense le entregó contratos a Romedic pese a que seis días antes la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) boletinó a la empresa en la lista de distribuidores de medicamentos que incumplen con la regulación sanitaria.

TE PUEDE INTERESAR: La Ssa niega saber el monto por el que se pagó por la compra de la bodega de la megafarmacia

Cofepris acudió al domicilio fiscal de la empresa, pero no pudo constatar las condiciones sanitarias porque en lugar de una bodega con medicamentos encontró un establecimiento de venta de pisos.

“Le pagan por adelantado. Y no lo andan molestando con los ‘entregables’: que no le den lata las auditorías, que no le vengan con que debe una aspirina o una venda. Así opera la corrupción en el gobierno de López Obrador”, refiere sobre el tema Loret de Mola en su columna de hoy.