Guevara ‘miente’ al negar notificación y debe devolver becas, afirma abogado de nadadoras

El abogado de las deportistas de la Selección de Natación Artística, Luis Jiménez, ha asegurado que la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, “miente” al mencionar que no han sido notificados en cuento a la suspensión definitiva a la medida cautelar resulta por el juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México que obliga a Conade a devolver las becas y apoyos retiradas a nadadoras desde enero.

En entrevista para el programa ‘Me lo dijo Adela’, Jiménez expresó que no le extrañaba ni la postura de “soberbia y arrogante”, así como las palabras de la ex medallista olímpica.

“Lo que habla es el juicio, ya sabemos que afuera todo son versiones por no decir que mentiras. Hay que hacer notar dos cosas: la primera, la forma en la que está conceptualizando una sentencia judicial como ‘mitote mediático’, porque ahí el agravio es para el juez y la ofensa es para la prensa, porque cuando tú me preguntas algo tienes la confianza de que te voy a decir la verdad, sino no me lo preguntarías, vas y lo investigas;

“Entonces cuando le preguntan y ella miente, lo que me sorprende es que no exista ningún medio que le diga ‘oye, estás mintiendo, ya tienes conocimiento, sacaste un documento, una nota informativa o una declaración oficial en la que tuviste conocimiento, pones en la nota el expediente, en qué juzgado y dices que vas a cumplir, y luego sales a los medios y dices que no te han notificado’”, detalló el litigante sobre el caso.

¿QUÉ DIJO GUEVARA?

Durante el pasado jueves tras el abanderamiento de la delegación que participará en los Juegos Centroamericanos, la funcionaria explicó que no estaba al tanto de que el juez Agustín Tello Espíndola había determinado que Conade regresara los recursos a atletas en un plazo no mayor a tres días.

“No tenemos nosotros todavía la resolución, no quiero hablar del tema, no tenemos todavía, no nos ha llegado notificación, es un mitote mediático el que iniciaron pero no tenemos nosotros todavía tal aviso ni notificación de que deba ser así”, dijo desde Palacio Nacional.

Sin embargo, explicó Jiménez, el plazo para que Conade demuestres que está pagando de nueva cuenta las becas y apoyos a atletas y personal de la Selección de Natación Artística vence entre el viernes y el lunes; por lo que en caso de que no ocurra, el juez tomará las medidas adecuadas.

“Yo no pongo atención a las declaraciones y me voy al expediente, el término para cumplir está entre hoy (viernes) y el próximo lunes. Si no cumple el juez va a sacar un acuerdo, va a hacer efectivas las medidas de apremio y va a incrementar las medidas de apremio, esa es la verdad;

“La posición de Conade es de arrogancia, de soberbia, de decir ‘no me pasa nada’, pero eso lo veremos, si responde o no responde, ahí es donde realmente está la verdad, todo lo demás son versiones;

“Si realmente queremos saber lo que está pasando, vamos a esperar los plazos de ley para que el expediente te diga la verdad”, reiteró el abogado de las nadadoras.

PERO... ¿CONADE SI SABE DE LA RESOLUCIÓN?

Conade emitió un comunicado de prensa el pasado 8 de junio, donde asegura que recibió la notificación formalmente el 6 de junio por el órgano jurisdiccional de la resolución provisión de un juicio de amparo que favorece a la selección e informó que acataría “en sus términos todas aquellas resoluciones que emitan las diversas autoridades administrativas y judiciales.

“Por cuanto hace al juicio de amparo 834/2023, la CONADE, fue formalmente notificada el día 6 de junio del presente por el órgano jurisdiccional, por lo que, dicho juicio se encuentra en su etapa inicial, y será atendido con apego a la ley, el trámite y desahogo de este hasta su resolución final”, se lee en el comunicado.

Por lo que cuando el juez concedió la suspensión definitiva a la medida cautelar, Rodrigo Báez, coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, fue informado de lo decidido en el incidente de suspensión 834/2023.