‘Ha dormido bien y está descansando’: Actualizan estado de salud del Papa Francisco tras días hospitalizado

Tras haber permanecido hospitalizado desde el pasado 14 de febrero, el Papa Francisco muestra signos de mejoría, según informaron fuentes vaticanas. La Santa Sede confirmó que el Pontífice ha pasado una buena noche, se ha despertado sin dolor y sigue con su tratamiento. Además, aseguraron que come con normalidad y que en ocasiones se levanta.

La noticia llega luego de que el pasado domingo se informara que el Papa Francisco se encontraba en estado crítico en el Hospital Gemelli de Roma. En ese momento, algunos análisis médicos mostraron una insuficiencia renal inicial leve, aunque bajo control.

SE REALIZARÁ EL REZO DEL SANTO ROSARIO EN LA PLAZA DE SAN PEDRO POR LA SALUD DEL PAPA

A lo largo de estos días, diversas comunidades católicas de todo el mundo han expresado su cercanía y solidaridad con el Pontífice a través de mensajes y oraciones. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que, a partir de este lunes 24 de febrero, se realizará el rezo del Santo Rosario en la Plaza de San Pedro, como una muestra del sentir del Pueblo de Dios. La oración será presidida por el Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin.

“A partir de esta tarde, los cardenales residentes en Roma, junto con colaboradores de la Curia Romana y la diócesis de Roma, se reunirán en la Plaza de San Pedro a las 21 horas para el rezo del Santo Rosario por la salud del Santo Padre”, indicó el comunicado oficial.

El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, señaló que esta iniciativa busca expresar la cercanía de la Iglesia con el Papa y con todas las personas que atraviesan situaciones de enfermedad.

EL PAPA FRANCISCO AGRADECE MENSAJES DE AFECTO

El pasado 23 de febrero, a través de su cuenta oficial en redes sociales, el Papa Francisco expresó su gratitud por los mensajes de afecto que ha recibido. “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!”, escribió.