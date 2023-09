¿Habrá pago de la Pensión Bienestar en septiembre?... adultos mayores acuden a cobrar y aún no depositan; aquí las redes oficiales para consultar calendario

“Estamos en incertidumbre de este bimestre nos dicen que podemos remitirnos a la página o al teléfono de la tarjeta no ha caído deposito, a partir del 4, ab y 5 c, sucesivamente la gente viene confiada pero no nos pagan, no nos avisan que se suspenden pagos”, dijo la beneficiaria.

Más abuelitos llegaron al Banco del Bienestar en sillas de ruedas, muletas o los llevan sus familiares y eso resulta incómodo, afectando a la salud de los adultos mayores quienes estaban acostumbrados a recibir el recurso federal en los primeros días del mes.

AÚN NO HAY FECHA OFICIAL PARA EL PAGO DE LA PENSIÓN BIENESTAR

Lo que es un hecho es que todavía no hay fecha para el pago de la pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, personas con discapacidad, así como Hijos de Madres Trabajadoras correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Generalmente el recurso lo deposita la federación a principios de cada mes y se ve reflejado inmediatamente en las cuentas bancarias individuales de cada beneficiado.

Hasta el momento, los medios oficiales, las cuentas de Bienestar y la cuenta de la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, no han informado sobre la fecha de pago para el bimestre septiembre-octubre, por lo que se recomienda a las personas consultar el saldo a través del teléfono 800 900 2000, que viene en el reverso de la tarjeta, para evitar que vayan a los bancos de Bienestar para verificar si fue depositado o no el recurso.

También se recomienda monitorear las redes sociales oficiales y el portal web de la Secretaría del Bienestar para informarse sobre las fechas del pago de las pensiones.

REDES OFICIALES PARA SABER CUÁNDO DEPOSITAN LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

Para estar bien informado sobre el pago de la Pensión del Bienestar es necesario ingresar a las redes sociales oficiales como las de Twitter (ahora X) de la Secretaría del Bienestar como los son Bienestar y la cuenta oficial de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para no caer en información falsa.

En dichas cuentas se publica el calendario oficial de los pagos de la Pensión del Bienestar por lo que los adultos mayores o sus familiares pueden monitorearlas para evitar caer en desinformación.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PENSIÓN BIENESTAR

• Persona adulta de 65 años de edad o mayor

• Identificación oficial vigente

• Acta de nacimiento

• CURP

• Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

• Teléfono de contacto

Presentarte en módulos de Secretaría del Bienestar (horario de atención es de lunes a sábado de 10am a 4pm).