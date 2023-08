Hallan, culpable a la enfermera Lucy Letby, de la muerte de siete bebés; una de las peores asesinas seriales de Reino Unido

La enfermera neonatal británica Lucy Letby, fue acusada de matar a siete bebés e intentar matar a seis más, fue declarada culpable, lo que la convirtió oficialmente en una de las peores asesinas en serie contemporáneas en la historia del país.

Lucy Letby, de 33 años, fue declarada culpable de la muerte de cinco niños y dos niñas entre 2015 y 2016 en el Hospital Countess of Chester.

El jurado deliberó durante 22 días antes de concluir que Letby perjudicó deliberadamente a los niños vulnerables al inyectarles aire en el torrente sanguíneo, envenenarlos con insulina y administrarles aire o leche en el estómago.

La ex enfermera fue absuelta de un cargo de intento de asesinato y el jurado no pudo emitir un veredicto sobre varios otros cargos.

Letby se echó a llorar cuando el jurado la condenó inicialmente por dos cargos de intento de asesinato el 8 de agosto.

Ella se negó a estar en la sala del tribunal para las lecturas del veredicto posteriores.

Letby probablemente recibirá una cadena perpetua obligatoria, según The Independent.

Letby vivía solo en una casa adosada en la ciudad catedralicia de Chester, en el noroeste de Inglaterra, en una calle tranquila de césped bien cuidado y setos de ligustro. Sus vecinos eran jubilados o parejas con hijos.

Rara vez veían a la joven rubia que se había mudado a la casa en marzo de 2016: trabajaba de noche al principio, luego pasó a los turnos de día, cuando se iba con su bolso Morrisons de por vida antes del amanecer y rara vez regresaba hasta tarde.

Sus padres, que vivían un par de horas al sur, en Hereford, habían ayudado a Letby a comprar la elegante casa de tres dormitorios por valor de 179.000 libras esterlinas.

Estaba a un kilómetro y medio del hospital Countess of Chester, donde trabajaba, y el diminuto personal cava donde había vivido hasta entonces.

Letby decoró su casa con adornos de pared vulgares («feliz temporada de prosecco» y «los amigos son ángeles disfrazados») y peluches. En la cocina, tenía una nota de “feliz cumpleaños mamá” clavada en la pared de sus gatos, escrita por su madre. Otra nota decía: “No 1 madrina otorgada a Lucy Letby”.

Para los demás, ella no era notable. “Ella no se destacó como una enfermera particularmente mala, no se destacó como una enfermera particularmente buena, sobresaliendo en nada”, dijo un colega senior.

Eirian Powell, gerente de la unidad neonatal del hospital, fue uno de los primeros miembros del personal en notar que Letby estaba de servicio cuando los bebés comenzaron a deteriorarse repentinamente en junio de 2015. Powell quería a Letby y, a diferencia de algunos colegas, la consideró una “excepcional” enfermera que era “extraordinariamente” trabajadora, flexible y comprometida. “Era muy particular con su atención a los detalles”, dijo.

A diferencia de algunos otros asesinos en serie, nunca hubo una sugerencia de que Letby había sufrido una infancia brutal. Era todo lo contrario: su educación parecía positivamente idílica.

Fue arrestada poco más de un año después, el 4 de julio de 2018, y su padre estaba allí para presenciarlo. Eran las 6 de la mañana de una clara mañana azul de julio cuando Letby abrió la puerta a un detective de la policía de Cheshire. Su sonrisa instintiva se desvaneció cuando el oficial se presentó. Letby fue sacada esposada de su casa en Chester 11 minutos después, con el rostro pálido, vestida con su camisón y un chándal azul de Lee Cooper.

Letby había estado bajo custodia durante casi dos años cuando comenzó su juicio en octubre de 2022. El caso se puso en duda el primer día cuando se supo que se había mudado de prisión días antes, dejando atrás muchas de sus posesiones y medicamentos, y había encontrado es “altamente dañino y traumatizante”.

La debilidad de la defensa de Letby quedó expuesta cuando no presentó a ningún experto médico, colega, familiar o amigo para que testificara en su favor. El único testigo convocado por su equipo legal fue un plomero del hospital, que parecía tan desconcertado por su presencia en el tribunal como los que miraban.