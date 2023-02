‘Hay cosas que no se pueden ocultar’... AMLO tras acusación contra Felipe Calderón en juicio de García Luna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador habló de las acusaciones que se hicieron durante la audiencia del pasado martes en el juicio de Genaro García Luna donde señalan como un cómplice del crimen organizado al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Hay cosas que no se pueden ocultar”, dijo el mandatario sobre el caso, sin embargo, aseguró que se debe demostrar que el ex presidente Felipe Calderón tuvo nexos con estas prácticas ilícitas antes de emitir una opinión relacionada con la declaración del ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, quien dijo que el ex titular del Poder Ejecutivo del país pidió que se apoyara al Cártel de Sinaloa en lugar de al grupo criminal liderado por los Beltrán Leyva.

“¿Cuál es sus sustento en ideales y principios de García Luna? Con todo respeto, no”, cuestionó López Obrador. Además, el presidente aprovechó para mencionar a Luis Cárdenas Palomino, quien fuera cercano a Genaro García Luna y Felipe Calderón y se encuentra detenido; y cuestionar el crecimiento económico del hoy senador priista Miguel Ángel Osorio Chong.