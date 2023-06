Hermano de AMLO ignora orden del INE y promueve a Sheinbaum en calles de Tabasco

José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha promovido a su “corcholata” favorita, en plena vialidad de Tabasco, pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó omitir publicaciones de tal tipo.

No obstante, acompañado de un grupo de militantes, Ramiro entregó volantes a favor de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian a AMLO por ‘violar’ veda electoral

Asimismo, se incluyó al titular del Fondo Nacional de Fomento de Turismo (FONATUR), Javier May Rodríguez, como candidato de Morena para la gubernatura de Tabasco. Por su parte, el hermano de AMLO negó que se encuentra violando la ley con dichas actividades.

“No estamos en campaña, no estamos pidiendo el voto, lo que estamos planteando es una selección interna de Morena, no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión del INE porque no estamos en campaña”, sentenció José Ramiro, pese a que Mario Delgado, dirigente nacional de la bancada guinda, pidió cesar con campañas de tal tipo.