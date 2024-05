Hermano de Cuauhtémoc Blanco evita cargos de violencia familiar y de género

“Te puedo decir que me siento muy enojada, muy frustrada, muy indignada porque no es posible que el Poder Judicial del estado de Morelos sea tan corrupto”.

Pasadas de las 13:50 horas de este martes, el juez de la causa resolvió la no vinculación a favor del hermano del mandatario.

Ulises Bravo Molina , hermano del gobernador con licencia de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo , y delegado en funciones de presidente de Morena en esa entidad, libró acusaciones de violencia familiar y de género denunciadas por su expareja, luego de que un juez le dictó un auto de no vinculación a proceso penal.

Consideró que hubo mano negra para proteger desde el Poder Judicial a Ulises.

“No es posible que el juez Luis Guillermo Ortega Castillo no haya vinculado a Ulises Bravo Molina, el medio hermano del gobernador con licencia aquí en el estado de Morelos. Ya sabemos que ya tenía línea directa con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que es el señor Luis Jorge Gamboa Olea”.

Destacó que este no sería el primer caso en el que el Poder Judicial de Morelos protege a violentadores. “Ya hemos visto en muchos casos donde está involucrado también el presidente Gamboa”.

Liu León adelantó que impugnará la resolución del juez y que no desistirá en busca de la justicia para ella y para su hija.

“Yo voy a impugnar, voy a ir hasta las últimas consecuencias, no se va a quedar así mi caso, yo voy a seguir peleando, yo voy a seguir siendo escuchada. Me pudo haber ganado una batalla, pero esto no quiere decir que ya ganó”.

