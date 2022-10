Ecatepec, Méx. El senador por el estado de México, Higinio Martínez Miranda señaló que no existe alguna posibilidad de que se vaya de Morena a otro partido en busca de la candidatura al gobierno mexiquense y brindará su apoyo a quien fue elegida como coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación en la entidad, Delfina Gómez Álvarez.

“No hay ninguna posibilidad que yo vaya a otro lado y que apoye a la traición a la corrupción que ha representado el PRI, el PAN y el PRD, estoy donde debo estar y estaré con Morena”.

“Estoy trabajando para que en verdad el 2023 y el 2024 tengamos gobernantes en el estado de México, en el país y en este municipio, que puedan y tengan saldar la deuda que tienen, principalmente con Ecatepec. Desde el municipio que me toque trabajar lo haré”, dijo.

Al acudir al primer informe de actividades legislativas de la diputada del distrito 8 de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss; el senador sostuvo que la 4T tiene un pendiente con el municipio de Ecatepec, para resolver problemas como la falta el agua.

“Faltan dos años, espero que se voltee a ver a Ecatepec desde el gobierno federal, hay pendiente del gobierno del estado y hay pendiente del gobierno municipal”, apuntó.

Por su parte, la diputada Azucena Cisneros Coss aseveró que para sacar adelante a Ecatepec se requiere un buen gobierno que haga equipo con la gente y todos los sectores, y no sectarismo, exclusión y falta de interés por el pueblo.

En la colonia Arbolito Jajalpa, ante más de 5 mil asistentes, la legisladora afirmó que en Ecatepec con casi dos millones de habitantes, el 87 por ciento se siente inseguro, más de la mitad vive en pobreza y 20 por ciento en pobreza extrema, el 86 por ciento reclama por baches, 66 por ciento, sin alumbrado y 50 por ciento con escasez de agua a causa de 90 años de gobiernos del PRI.

“Se equivoca quien piensa que solo puede, con sectarismo, exclusión y sin interés por la gente, así no, así es imposible avanzar, no es cualquier municipio no es cualquier territorio, es Ecatepec inconmensurable”.

Azucena Cisneros aseveró que en el 2023, Morena va a ganar el estado de México con la maestra Delfina Gómez por lo que convocó a trabajar colonia por colonia, calle por calle.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la LXI Legislatura local, Maurilio Hernández González, anunció que impulsará una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo a efecto de que ya sea una obligación de los diputados también rendir su informe, por ser una responsabilidad dar cuentas a la ciudadanía.

“La rendición de cuentas es una posición ética, que los diputados de la Cuarta Transformación no podemos dejar de atender, en virtud de que hasta ahora legalmente no estamos obligados”.

“Por nuestra posición ética ante la ciudadanía que nos eligió vamos a rendir nuestro informe y a dar cuentas. Creemos que debe de ser un evento muy objetivo, pero también muy transparente, sobre todo festivo”, apuntó.

con información de La Jornada

