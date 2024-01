Hijo de AMLO ‘coyotea’ contratos del Tren Maya: Loret de Mola

Una investigación de Latinus revela que Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sería el mediador en una red de negocios y tráfico de influencias en la construcción del Tren Maya, con miles de millones de pesos de por medio, señaló el periodista Carlos Loret de Mola.

En su columna publicada este martes, titulada “Bobby y su papá el presidente”, Loret se refiere a Gonzalo, tercer hijo de López Obrador al que se le conoce desde niño como Bobby, quien se mantiene con un perfil bajo.

La investigación sostiene que, de acuerdo con audios verificados, Amílcar Olán, empresario cercano a los hijos de López Obrador, revela la forma en que Bobby le otorga contratos para el Tren Maya junto a grandes consorcios como Carso y Mota-Engil.

“Habla de manera franca, coloquial, flagrante. Bobby por aquí, Bobby por allá. Bobby me dijo, Bobby me instruyó. Frase a frase, va desnudando la ruta del tráfico de influencias: ‘Bobby me dijo: tú produce 500 mil metros cúbicos y yo te voy a decir dónde se va a mandar’ revela sobre un contrato de piedra balasto para las vías del tren”, señala Loret en su artículo.

El periodista asegura que lo que se escucha en los audios fue contrastado con documentos a los que el reportero Mario Gutiérrez Vega tuvo acceso a través de transparencia, registros públicos y correos electrónicos del Ejército.