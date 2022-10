Horario de Invierno... ¿durará más o menos la luz solar con el nuevo horario?

Este domingo 30 de octubre, entra en vigor el Horario de Invierno, dejando atrás al Horario de Verano luego de 26 años de volver locos a los mexicanos al atrasar o adelantar el reloj, pero ahora ¿los días durarán menos o más?

Dicen que no hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla y el próximo domingo 30 de octubre será la última vez que los mexicanos tengan que atrasar su reloj antes de ir a dormir para poner fin al Horario de Verano.

A partir de este domingo, el único horario que regirá a la mayor parte del país será el horario de invierno que será permanente.

Según expertos, este cambio traerá beneficios a la salud, sin embargo, lo cierto es que muchos mexicanos han externado su preocupación por la hora en la que oscurecerá y que hará los días más cortos.

¿Los días durarán menos o más con el nuevo horario?

Con el horario de verano los días eran más largos, pues el amanecer ocurría alrededor de las 7:30 de la mañana y el sol se metía cerca de las 7:50 de la tarde para dar paso a la noche.

Sin embargo, con el horario de invierno suele amanecer y anochecer más temprano. En este nuevo horario el sol saldrá antes de las 7:00 de la mañana y se pondrá alrededor de las 6:00 de la tarde.

Esto quiere decir los días durarán menos con el horario de invierno, pues en esta estación del año los días suelen ser más cortos y las noches más largas. Por ejemplo, una noche en diciembre dura casi 13 horas y los días comienzan 60 minutos más tarde.

Por eso no extraña que a partir del 30 de octubre comenzará a amanecer alrededor de las 6:30 de la mañana y oscurecerá alrededor de las 6:00 de la tarde, de acuerdo con el sitio Sunrise and Sunset,

La eliminación del Horario de Verano ha sido duramente criticada por las mujeres y otros grupos vulnerables que padecen mayor inseguridad, pero especialistas aseguran que pese al cambio, en el resto de las estaciones del año amanecerá y oscurecerá de acuerdo a las estaciones y no al horario.