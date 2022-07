‘IMSS me ofrece 88 mil pesos’, declara Vanessa, quién sufrió negligencia médica en Querétaro

“Me ofrecen 88 mil pesos por la reparación del daño, ¿Yo le pregunto a los médicos si eso valen sus piernas? Con gusto se los pago para que me regresen las mías” , manifestó Vanessa, víctima de negligencia médica por parte del IMSS.

“Obviamente eso no va a reparar mi daño, pero ayudaría un poco en la parte emocional, porque, quizá, ellos no se ponen a pensar todo lo que llegaron a truncar (...) Me ofrecen creo que 88 mil pesos para la reparación del daño y yo quisiera preguntarle a los médicos que cometieron esos errores, si esos 88 mil pesos valen sus piernas”, dijo Velázquez.

La mujer exige que el IMSS le proporcione unas prótesis nuevas, un aumento en su pensión, la reparación del daño, así como becas y talleres para sus dos hijos.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer recibió 30 quimioterapias contra cáncer en el IMSS... pero fue mal diagnosticada

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 118/2022 a Zoé Robledo, director general del IMSS; también ha solicitado que la víctima sea compensada debido a que el tratamiento ha afectado su proyecto de vida.