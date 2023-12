INAI: DIF debe informar sobre aplicación del programa de desayunos escolares 2023

La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas subrayó la importancia de la transparencia en los programas federales, especialmente aquellos destinados a garantizar la alimentación de niños en situación de vulnerabilidad. La Comisionada expresó que cualquier irregularidad en programas como el de Desayunos Escolares podría tener consecuencias graves para los beneficiarios, marcando la diferencia entre la posibilidad de que un niño mexicano pueda o no acceder a una comida nutritiva.

SOLICITAN INFORMACIÓN DE PROGRAMA DEL DIF Y SE ENVÍA SIN DOCUMENTOS

En respuesta a la solicitud de información, el DIF, a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, indicó haber adjuntado diversos oficios para atender el requerimiento. Sin embargo, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, argumentando que los documentos no se adjuntaron.

En sus alegatos, el DIF explicó que los archivos excedieron el límite de peso permitido en la Plataforma Nacional de Transparencia y, por error, no verificó que se cargaran correctamente. Como respuesta a este problema, el DIF remitió un alcance a su respuesta con los documentos respectivos.

La ponencia de la Comisionada del Río Venegas, después de analizar el caso, determinó que los documentos proporcionados no contenían la información solicitada. Además, señaló que el DIF no cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de Transparencia, al no remitir la solicitud a las instancias pertinentes.

Se constató la existencia de mecanismos de intercambio de información entre los Sistemas Estatales DIF, las instancias fiscalizadoras federales y la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del sujeto obligado.

En consecuencia, el Pleno del INAI resolvió revocar la respuesta del DIF y le instruyó realizar una nueva búsqueda, con un criterio amplio, a fin de que localice y entregue a la persona solicitante los documentos con la información requerida.