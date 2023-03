INAI interpondrá recurso contra el ‘plan B’

Además, si bien la reforma contempla que los ciudadanos puedan solicitar que se cancele su registro en padrones de partidos políticos en los que hayan sido inscritos sin su consentimiento, de acuerdo con el INAI el indebido tratamiento de datos en este procedimiento no dará paso a consecuencia jurídica alguna, lo cual es contrario a la ley en la materia.

En concreto, el INAI observa que los cambios a las leyes electorales atentan contra el derecho de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados , al establecer la figura de flujo de información institucional en aras de integrar el sistema nacional electoral y al modificar la ubicación de los módulos de atención ciudadana, lo que puede generar el riesgo de que no se cumpla con las medidas necesarias para garantizar la protección de la información personal.

La comisionada presidenta del INAI señaló que el plan B “podría vulnerar el tratamiento de datos de la sociedad mexicana” y aseguró que el INAI confía en el trabajo colegiado, plural y experto que hará la SCJN al analizar la acción de inconstitucionalidad que interpondrá.

En su última sesión de pleno, el comisionado y expresidente, Acuña Llamas, dijo que el pleno del INAI no se mete en las implicaciones electorales del plan B, sino solo en lo que tiene que ver con los derechos cuya tutela fueron confiadas al INAI.

“El INAI no puede dejar de hacer lo que le corresponde y sale al quite a decirle a la Suprema Corte que no podemos dejar ni un solo minuto en peligro esta base de datos personales” que es el padrón electoral.

Con información de La Jornada