Incluiría reforma al Poder Judicial propuesta para que tribunal ponga lupa al actuar de los jueces

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que antes de que concluya su administración federal lanzará una propuesta para reformar al Poder Judicial, en la que se incluiría la creación de un tribunal que revise el comportamiento de los jueces.

El mandatario federal insistió en que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) está congelado, por lo que también busca que se incluya la revocación de mandato y la reelección de ministros, magistrados y jueces.

“La reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un Tribunal al interior del Poder Judicial, para que esté pendiente del funcionamiento del juez, porque la Judicatura actual, está -con todo respeto- pasmada, congelada”, mencionó.

En cuanto a la revocación y reelección afirmó que podrá ser una herramienta para evaluar los resultados que tienen en su periodo en el cargo los impartidores de justicia en el país.

“La gente va a estar pendiente, va a decir ‘este sí actúa con apego a la legalidad, este no’. La gente va a estar más pendiente, y si quiere reelegirse o ascender de juez a ministro: ‘no primo hermano por ti, no voto’”, expresó.

“Hacer la vida pública cada vez más pública, transparencia, antes ni se conocían los jueces, era una sociedad anónima, actuaban en la clandestinidad, ni jueces ni magistrados ni ministros, ahora es distinto, claro estamos empezando”, añadió.

REPROCHA AL PJF

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que el Poder Judicial de la Federación no está al servicio del pueblo y que sirve más a los intereses de una minoría.

“No hay en el periodo neoliberal ni en los últimos tiempos nada, nada, que hayan resuelto en la Suprema Corte a favor del pueblo. ¿Qué más pruebas queremos de que están al servicio de la oligarquía, del influyentismo, de quienes tienen para comprar su inocencia? Y sí hay algunos casos, pero no es la regla, es la excepción”, cuestionó.

“Entonces, sí se necesita la reforma, sin enojarse, sin insultos, sin nada, no, no, no. Ellos mismos deberían de atender esto, que era mi propósito, nada más que no pude. Pero sí se puede, aunque quede como tarea para adelante, pero ya irlo discutiendo, ventilando para que, si no podemos nosotros, los que vengan detrás puedan llevarlo a cabo”, añadió.