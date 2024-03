Influencer busca a hombre detenido en marcha feminista para apoyarlo

“Yo le pago al chico la multa, llego a México el martes” , escribió, “Busco al dueño de esta moto para pagarle los daños de la misma, el martes estaré en CDMX, ¿qué marca es la moto para que la meta en la agencia y me manden mensaje para yo autorizar la reparación” , indicó Azúcar Alejandra.

El hecho causó gran polémica en redes sociales, donde usuarios se dividieron en la postura de defender o acusar al hombre.

“¿Cometió un delito de alterar el orden público y aún así le vas a pagar? Él se lo buscó hay un letrero de NO hombres y él decidió meterse con su moto, habiendo tantas alternativas para que pasara”, “Yo trabajo con él y desde octubre hemos reportado sus acosos en la empresa y no hacen absolutamente nada”, “¿Defiendes al vato que se mete con una moto a una marcha y empieza a dar de golpes a las chavas? Es que no tiene sentido”, fueron algunos de los comentarios escritos en las redes sociales.

Con información de medios