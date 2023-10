Insta AMLO a Estados Unidos a que ‘se aplique’ en atender a migrantes

El jefe del Ejecutivo federal sugirió a los estadounidenses no estar pensando en muros y dejar a lado sus intenciones de militarizar la frontera.

López Obrador recordó que en una semana se llevará a cabo la cumbre “Por una vecindad fraterna y con bienestar”, en la que participarán doce mandatarios para tratar el fenómeno migratorio.

El mandatario federal insistió en que los migrantes no salen de sus países por gusto, sino por necesidad, y en su camino se encuentran con diversos desafíos a los que deben estar atentos autoridades de todos los niveles.

“Buscar la cooperación del gobierno de Estados Unidos, que ayuden, lo están haciendo, pero que se apliquen más para atender las causas. No solo estar pensando en muros, en militarizar la frontera, si no atender las necesidades de la gente. El migrante no se echa a andar por gusto”, expresó.

“Entonces, por qué no atenderlo en sus comunidades, en sus pueblos porque ya cuando salen es muy difícil”, sugirió el presidente.

“Se les ofrece trabajo en México, lo hacemos en Chiapas, en el Istmo, pero no, ya traen un plan, un propósito: llegar a Estados Unidos y muchas veces también con desinformación y hay tráfico de personas, hay gente que lucra con esta necesidad”, añadió el presidente.