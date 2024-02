44% de las especies migratorias del mundo están en declive, según un nuevo informe de la ONU

En opinión de Inger Andersen, secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “ el informe de hoy presenta pruebas de que las actividades humanas insostenibles están poniendo en peligro el futuro de las especies migratorias, criaturas que no solo actúan como indicadores de cambio ambiental, pero desempeñan un papel integral en el mantenimiento de la función y la resiliencia de los complejos ecosistemas de nuestro planeta. La comunidad global tiene la oportunidad de traducir esta ciencia más reciente sobre las presiones que enfrentan las especies migratorias en acciones de conservación concretas. Dada la precaria situación de muchos de estos animales, no podemos darnos el lujo de demorarnos y debemos trabajar juntos para hacer realidad las recomendaciones ”.

En 2022, los gobiernos se comprometieron a proteger el 30% de la tierra y el agua en la Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas llevada a cabo en Montreal, Canadá.

Con información de las Agencias The Associated Pres y EFE/ UN Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS).