$!Además de histórica elección presidencial, ven clave definición en Congreso para relación México-EU

En medio de más amenazas de Trump, expertos ven alta interdependencia de ambos países; conflicto comercial no solo golpearía a México, también lo haría en estados como Texas

Los estadounidenses iniciaron las votaciones anticipadas y concluirán este martes 5 de noviembre . En el último día de campaña el candidato republicano Donald Trump amenazó con castigar a México con la imposición de aranceles de 25 por ciento si no se detiene la ola de migración.

Por su parte, el economista y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, Antonio Serrano, considera que México es utilizado para las cuestiones políticas de Estados Unidos, porque no está cumpliendo con las reglas que se establecieron en el T-MEC .

“ Imaginar que se diera un conflicto comercial en gran escala entre México y Estados Unidos donde las dos partes se convirtieran en partes antagónicas y más proteccionistas, pues los afectados también estarían en Estados Unidos, no solamente en cuanto consumidores, sino en productores, porque mucho del empleo directo en la exportación norteamericana hacia México depende obviamente de la relación ”, indicó.

No obstante, Rodríguez Barocio no descartó que no vaya a existir la tentación de presionar a México a través de la imposición de aranceles.

Por su parte, Serrano consideró que este momento álgido en la política estadounidense no afectará en la economía de México.

“México está fomentando trampas con las empresas Chinas y también incumple al permitir el paso de migrantes... ¿Estados Unidos puede hacer que México entre en una crisis?, la respuesta es: No. México solo la está generando, porque somos incapaces de sostener la economía sin caídas más de un sexenio”, finalizó el economista.