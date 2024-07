Admite Joe Biden que ‘metió la pata’ en el debate y que ya no puede trasnochar

En un momento, incluso, tras ser preguntado por su estado de salud, el jefe del Ejecutivo aseguró que estaba “bien”: “Solo es mi cerebro”, contestó, según detalló el diario The New York Times.

Una encuesta del Wall Street Journal concluyó que Trump podría ganar con un 48% del voto a Biden, que se quedaría con el 42 por ciento. Mientras tanto, un sondeo de The New York Times mostró que la ventaja de Trump sobre Biden se había ampliado tres puntos tras el debate, de manera que ahora vencería con el 49% frente al 43 por ciento.

“El debate presidencial fue horrible para Joe Biden, pero el encubrimiento ha sido peor. Fue una agonía ver a un anciano aturdido luchando por recordar palabras y hechos. Su incapacidad para argumentar contra un oponente débil fue desalentadora. Pero la operación de su campaña para negar lo que decenas de millones de estadounidenses vieron con sus propios ojos es más tóxica que cualquiera de las dos, porque su deshonestidad provoca desprecio”, fueron las palabras con las que arrancó su artículo.

”El presidente y su partido se presentan como los salvadores de la democracia. Sus actos dicen lo contrario”, advirtió el medio, que se sumó así al The New York Times, The Atlanta Journal, el Chicago Tribune y The Boston Globe.

The Economist instó a los miembros del Partido Demócrata a “mirarse al espejo” y dejar de lado “su ambición” para poder buscar a otro candidato que desafíe a Trump; de lo contrario, advirtió, los estadounidenses tendrán que elegir “entre lo incapaz y lo inefable”.

