Adolescente recobra la conciencia durante su propio velorio en Guatemala (VIDEO)
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Una joven fue llevada de regreso a casa para ser velada por sus familiares tras perder el conocimiento durante un traslado médico
Una adolescente identificada como Yuleidy Ixcotoyac habría recobrado la conciencia durante su velorio en la aldea El Jocote, en Sacapulas, Quiché, Guatemala, luego de que su familia la considerara fallecida durante varias horas. El momento quedó registrado en video y se difundió en redes sociales, donde se volvió viral.
De acuerdo con los testimonios de sus padres, la joven perdió el conocimiento mientras era trasladada en automóvil a un centro de salud. Sin embargo, el vehículo no llegó al hospital y la familia decidió llevarla de regreso a casa, donde comenzaron los preparativos para velarla.
PADRE DE YULEIDY RELATA QUE LA JOVEN PERDIÓ EL CONOCIMIENTO DURANTE TRASLADO A CENTRO DE SALUD
Abraham Ixcotoyac, padre de la adolescente, relató en una entrevista con TV Sac que su hija comenzó a sentirse mal durante la madrugada y perdió el conocimiento mientras él intentaba llevarla a recibir atención médica.
“Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital”, explicó.
Según su testimonio, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas observó que la joven no respiraba y no tenía pulso. El hombre aclaró que su hija no recibió atención médica en un hospital.
“No ingresó a hospital ella”, afirmó durante la entrevista.
Después de advertir que no detectaba signos vitales, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladar a Yuleidy de regreso a su vivienda.
“Yo vi en ella que ya no respiraba, ya no tenía sus pulsos en sus brazos”, sostuvo.
FAMILIARES Y VECINOS SE REUNIERON PARA EL VELORIO
De acuerdo con el relato de Abraham Ixcotoyac, llegó a su casa alrededor de las 14:30 horas. Mientras él permanecía en el patio, otras personas acomodaban el féretro y familiares, vecinos y miembros de su congregación religiosa se reunían para la velación.
Poco después, el padre escuchó gritos y se acercó al lugar donde se encontraba su hija.
“Cuando voy viendo, mi hija la estaban sacando de la caja donde la traían”, recordó.
Los videos compartidos en redes sociales muestran a varias personas alrededor del ataúd mientras la adolescente comienza a incorporarse. En las imágenes también se observa que los presentes le ofrecen agua y la ayudan a salir del féretro.
El padre atribuyó lo sucedido a un hecho religioso y manifestó su agradecimiento por la recuperación de la joven.
MADRE DE LA ADOLESCENTE ASEGURÓ QUE NO HABÍA PERDIDO LA ESPERANZA
Lesvia Ríos, madre de Yuleidy, contó que no había dejado de creer que su hija seguía con vida. Según su testimonio, se acercó al ataúd mientras lloraba y entonces notó que la adolescente se movía.
“Yo decía que ella estaba viva, no estaba muerta”, afirmó.
La mujer describió así el momento en que se dieron cuenta de que su hija reaccionaba: “Ella se estaba moviendo, se estaba despertando y de un solo se levantó”.
El episodio quedó registrado en videos que posteriormente circularon en redes sociales y generaron numerosas reacciones.
YULEIDY RELATA QUÉ SINTIÓ ANTES DE PERDER EL CONOCIMIENTO
Durante la entrevista con TV Sac, la propia Yuleidy habló brevemente sobre lo que experimentó antes de desmayarse. La adolescente agradeció a sus padres y a las personas que enviaron mensajes de apoyo a su familia.
“No tengo cómo pagarle a Dios para todo lo que ha hecho en mi vida. Fue un milagro”, expresó.
Al recordar los síntomas que presentó durante la madrugada, explicó que sintió un dolor intenso en el pecho y una sensación de pesadez antes de perder el conocimiento.
“Me empezó a doler el corazón demasiado. Lo sentía pesado. Y ahí me fui como que me desmayé ...... y así mi papá me llevó, pero ahí en San Pedro me dijo que me había quedado totalmente. No pude llegar hasta el hospital”, relató.
La joven indicó que su padre le contó después que no habían conseguido llegar al hospital.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer un pronunciamiento de las autoridades sanitarias de Guatemala que explique lo ocurrido, ni una evaluación médica pública que permita establecer qué provocó la pérdida de conciencia y la posterior reacción de la adolescente.