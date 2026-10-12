Adolescente recobra la conciencia durante su propio velorio en Guatemala (VIDEO)

Una adolescente identificada como Yuleidy Ixcotoyac habría recobrado la conciencia durante su velorio en la aldea El Jocote, en Sacapulas, Quiché, Guatemala, luego de que su familia la considerara fallecida durante varias horas. El momento quedó registrado en video y se difundió en redes sociales, donde se volvió viral.

De acuerdo con los testimonios de sus padres, la joven perdió el conocimiento mientras era trasladada en automóvil a un centro de salud. Sin embargo, el vehículo no llegó al hospital y la familia decidió llevarla de regreso a casa, donde comenzaron los preparativos para velarla.

PADRE DE YULEIDY RELATA QUE LA JOVEN PERDIÓ EL CONOCIMIENTO DURANTE TRASLADO A CENTRO DE SALUD

Abraham Ixcotoyac, padre de la adolescente, relató en una entrevista con TV Sac que su hija comenzó a sentirse mal durante la madrugada y perdió el conocimiento mientras él intentaba llevarla a recibir atención médica.

“Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital”, explicó.

Según su testimonio, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas observó que la joven no respiraba y no tenía pulso. El hombre aclaró que su hija no recibió atención médica en un hospital.

“No ingresó a hospital ella”, afirmó durante la entrevista.

Después de advertir que no detectaba signos vitales, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladar a Yuleidy de regreso a su vivienda.

“Yo vi en ella que ya no respiraba, ya no tenía sus pulsos en sus brazos”, sostuvo.