Pensión IMSS 2026: ¿por qué no llegará el aguinaldo el 1 de noviembre y cuándo depositan?

Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) deberán tomar en cuenta un cambio en la fecha de su próximo depósito. En noviembre de 2026, el pago mensual y el aguinaldo no estarán disponibles desde el primer día del mes, como ocurre habitualmente.

El motivo es una cuestión de calendario: el 1 de noviembre será domingo, por lo que el depósito está previsto para el siguiente día hábil. De esta manera, los beneficiarios deberán considerar el lunes 2 de noviembre como la fecha prevista de pago.

¿CUÁNDO DEPOSITAN LA PENSIÓN IMSS Y EL AGUINALDO 2026?

La fecha prevista para recibir la pensión correspondiente a noviembre es el lunes 2 de noviembre de 2026. Para quienes tienen derecho al aguinaldo, ambos conceptos se entregarán durante el mismo periodo de pago, de acuerdo con la información disponible sobre el calendario de pensiones.

Este ajuste no significa que exista una suspensión extraordinaria de los recursos. El cambio responde a que el primer día del mes coincide con un domingo, por lo que el pago se programa para un día hábil.

Los pensionados no necesitan realizar un trámite adicional para recibir el depósito. Sin embargo, es recomendable consultar los canales oficiales del IMSS ante cualquier cambio o aclaración sobre la fecha.