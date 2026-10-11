Pensión IMSS 2026: ¿por qué no llegará el aguinaldo el 1 de noviembre y cuándo depositan?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Conoce la fecha prevista para recibir la mensualidad y el aguinaldo, así como quiénes tienen derecho a esta prestación.
Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberán tomar en cuenta un cambio en la fecha de su próximo depósito. En noviembre de 2026, el pago mensual y el aguinaldo no estarán disponibles desde el primer día del mes, como ocurre habitualmente.
El motivo es una cuestión de calendario: el 1 de noviembre será domingo, por lo que el depósito está previsto para el siguiente día hábil. De esta manera, los beneficiarios deberán considerar el lunes 2 de noviembre como la fecha prevista de pago.
¿CUÁNDO DEPOSITAN LA PENSIÓN IMSS Y EL AGUINALDO 2026?
La fecha prevista para recibir la pensión correspondiente a noviembre es el lunes 2 de noviembre de 2026. Para quienes tienen derecho al aguinaldo, ambos conceptos se entregarán durante el mismo periodo de pago, de acuerdo con la información disponible sobre el calendario de pensiones.
Este ajuste no significa que exista una suspensión extraordinaria de los recursos. El cambio responde a que el primer día del mes coincide con un domingo, por lo que el pago se programa para un día hábil.
Los pensionados no necesitan realizar un trámite adicional para recibir el depósito. Sin embargo, es recomendable consultar los canales oficiales del IMSS ante cualquier cambio o aclaración sobre la fecha.
¿QUIÉNES RECIBEN EL AGUINALDO DE LA PENSIÓN IMSS?
El aguinaldo no corresponde a todas las personas pensionadas por el instituto. Tienen derecho a esta prestación quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida como Ley 73.
En cambio, quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la ley vigente a partir del 1 de julio de 1997 no reciben este aguinaldo anual.
El monto equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin incluir las cantidades correspondientes a asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.
Por ello, antes de calcular cuánto dinero recibirán en noviembre, los beneficiarios deben verificar bajo qué régimen se les otorgó la pensión.
¿QUÉ HACER SI NO LLEGA EL DEPÓSITO DEL IMSS?
Si el dinero no aparece en la cuenta bancaria después de la fecha prevista, los pensionados pueden solicitar orientación directamente al instituto.
El IMSS dispone del teléfono 800 623 2323, donde las personas pensionadas pueden seleccionar la opción 3 para recibir atención sobre sus prestaciones económicas.
También es recomendable revisar los movimientos bancarios y confirmar que la cuenta registrada para recibir la pensión se encuentre activa.
Antes de acudir a una sucursal o realizar algún trámite, conviene verificar la información en el portal oficial del IMSS para conocer cualquier actualización sobre el calendario de pagos de noviembre de 2026.