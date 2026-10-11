FOX Sports México prepara su cambio de nombre: beIN Sports sería su nueva identidad

La televisión deportiva en México podría estar a punto de cerrar uno de sus capítulos más importantes. FOX Sports México se encamina a un cambio de identidad que pondría fin al uso de esa marca en el país, después de meses de incertidumbre por una disputa legal, conflictos laborales y dificultades en la distribución de sus señales. De acuerdo con reportes periodísticos, Grupo Lauman tendría como alternativa adoptar el nombre de beIN Sports, marca internacional vinculada con el grupo catarí beIN Media Group. El movimiento permitiría dar continuidad al proyecto televisivo, aunque todavía no se han anunciado oficialmente la nueva denominación, la fecha de lanzamiento ni los detalles de la transición. El origen del posible cambio se remonta a la adquisición del negocio de FOX Sports en México por parte de Grupo Lauman, encabezado por Manuel Arroyo, en 2021, como parte de las condiciones relacionadas con la operación mediante la cual Disney adquirió activos de 21st Century Fox. La operación permitió que el empresario mexicano asumiera el control de la cadena deportiva en el país. Sin embargo, la utilización de la marca FOX Sports terminó convirtiéndose en un punto de conflicto con FOX Corporation, lo que abrió interrogantes sobre la continuidad del nombre una vez que concluyera el periodo de autorización correspondiente.

Grupo Lauman sostiene que cuenta con permiso para utilizar la marca, por lo menos, hasta el 10 de noviembre de 2026. Esa fecha se ha convertido en una referencia central para entender el posible cambio, aunque la vigencia y los alcances del acuerdo deberán distinguirse de cualquier anuncio definitivo sobre el inicio de operaciones bajo una nueva identidad. Ante ese escenario, la empresa habría buscado una alternativa que le permita conservar su presencia en el mercado de la televisión deportiva. Según información atribuida al periodista Mauricio Cabrera, beIN Sports sería el nombre elegido para encabezar la siguiente etapa del proyecto. NOVIEMBRE, EL MES CLAVE PARA LA TRANSICIÓN Los reportes apuntan a que la nueva identidad podría comenzar a utilizarse durante noviembre de 2026, alrededor del periodo en que vencería la autorización de uso de la marca que Grupo Lauman asegura tener vigente. Sin embargo, no existe una fecha oficial confirmada para el estreno de beIN Sports en México. El 10 de noviembre es una fecha relevante por el acuerdo contractual mencionado por la empresa, pero no implica que el cambio vaya a concretarse automáticamente al día siguiente. La transición dependerá de los acuerdos entre las partes y de los anuncios que realicen los responsables del proyecto. La posibilidad de cambiar de nombre no surge de la nada. En agosto de 2025, Media Deportes México, empresa vinculada con Grupo Lauman, defendió públicamente su derecho a utilizar las marcas FOX en territorio nacional y aseguró que el contrato celebrado con Disney no podía darse por terminado anticipadamente. La empresa también señaló que existían medidas judiciales para proteger ese uso exclusivo. ¿QUÉ PASARÁ CON LA ÚLTIMA PALABRA Y SUS CONDUCTORES? El cambio de identidad también abre interrogantes sobre el futuro de los programas más conocidos de la cadena, entre ellos La Última Palabra, así como sobre la continuidad de sus comentaristas, reporteros y conductores. Alex Blanco, integrante del programa, había adelantado que se preparaba un cambio de nombre, aunque la intención sería mantener el proyecto. De acuerdo con lo publicado sobre sus declaraciones en el podcast El Jefe y el Máster, la información que había recibido apuntaba a una transformación de la marca, sin que entonces se detallara cuál sería la nueva denominación. Por ahora, no se ha confirmado oficialmente si todos los programas conservarán sus nombres, si habrá modificaciones en la plantilla o si la programación tendrá cambios de fondo. La eventual llegada de beIN Sports podría implicar ajustes de imagen y estrategia, pero no necesariamente la desaparición de los espacios que actualmente identifican a la señal.

La incertidumbre también alcanza a los derechos deportivos y a la distribución de los canales. Adoptar una nueva marca no garantiza por sí solo que se mantengan todos los contratos de transmisión ni que la señal esté disponible en las mismas plataformas. Esos aspectos tendrán que aclararse conforme avance la transición. UNA NUEVA ETAPA, TODAVÍA CON PREGUNTAS ABIERTAS La posible transformación llega después de meses complicados para FOX Sports México, con dificultades laborales, reclamos por pagos pendientes y cambios en su presencia en los sistemas de televisión de paga. La cadena ha tenido que afrontar esos problemas mientras intenta mantener su oferta deportiva y resolver la controversia por el uso de la marca. Si se concreta el acuerdo con beIN Sports, Grupo Lauman podría conservar la operación de su proyecto deportivo bajo una identidad diferente, evitando que el futuro de la empresa dependa exclusivamente de la continuidad del nombre FOX Sports. Sin embargo, el alcance de esa operación y sus condiciones todavía necesitan una confirmación pública. La noticia, por tanto, debe leerse como una transformación reportada, no como un cambio consumado. beIN Sports se perfila como el posible nuevo nombre de FOX Sports México, pero el anuncio oficial, la fecha de lanzamiento, la programación y el futuro de sus conductores siguen pendientes. Las próximas semanas serán determinantes para conocer si la cadena inicia una nueva etapa con la misma estructura y una imagen renovada o si el cambio de marca viene acompañado de una reorganización más profunda de su oferta deportiva en México.