Lluvia mortal... Una niña fallecida y 10 desaparecidos por lluvias en Baja California, informan en la Mañanera

De acuerdo con la mandataria estatal, las mayores afectaciones se registraron en Ensenada , donde ocho personas permanecen sin localizar. En San Felipe , las autoridades buscan a otras dos personas, mientras continúan las labores de atención en las zonas impactadas por las precipitaciones.

Las intensas lluvias en Baja California dejaron una niña fallecida y 10 personas desaparecidas, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , este lunes 12 de octubre de 2026.

“Lamentablemente hay 10 personas que se encuentran como no localizadas y una menor ha sido localizada sin vida”, declaró Marina del Pilar durante su participación a distancia en La Mañanera del Pueblo.

La emergencia está relacionada con las intensas precipitaciones atribuidas a la tormenta tropical Rachel, que provocaron el crecimiento de cauces y complicaron el acceso a distintas comunidades.

ACTIVAN OPERATIVOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE

Ante la magnitud de las afectaciones, las autoridades estatales coordinaron acciones con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil para localizar a las personas desaparecidas y atender a la población.

Marina del Pilar explicó que se contempla el uso de helicópteros militares para llegar a comunidades afectadas por la crecida del río Pípila. Las condiciones del terreno y el aumento del caudal dificultan el ingreso de los equipos de emergencia por tierra.

Los trabajos incluyen recorridos en las zonas afectadas, búsqueda de personas y evaluación de los daños ocasionados por las lluvias. Las autoridades mantienen la coordinación para distribuir los recursos disponibles y atender los puntos de mayor riesgo.

La gobernadora señaló que más de 14 mil efectivos participan en las labores de respuesta a la emergencia. Además, el Comité Estatal de Emergencias permanece en sesión continua para organizar las acciones entre las distintas dependencias.

HABILITAN REFUGIOS PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS

Como parte de la atención a la población, el Gobierno de Baja California habilitó seis refugios temporales, donde se encuentran 56 personas que reciben alojamiento, alimentos y atención médica.

Estos espacios buscan brindar protección a quienes tuvieron que abandonar sus viviendas o enfrentan condiciones que impiden permanecer en sus comunidades con seguridad.

La administración estatal también anunció la instalación de centros de acopio en las oficinas del Gobierno del Estado para reunir apoyos destinados a las personas afectadas por las precipitaciones.

Entre las acciones en marcha se encuentran el despeje de vialidades, la evaluación de daños y los trabajos para restablecer los servicios que resultaron afectados. Estas tareas se desarrollan mientras continúan las labores de búsqueda en Ensenada y San Felipe.

DATOS CLAVE DE LA EMERGENCIA EN BAJA CALIFORNIA

· Una niña fallecida: la gobernadora confirmó que una menor fue localizada sin vida.

· Diez personas desaparecidas: ocho en Ensenada y dos en San Felipe, según el reporte presentado durante la conferencia presidencial.

· Más de 14 mil efectivos: participan en las acciones de atención y respuesta a la emergencia.

· Seis refugios temporales: alojan a 56 personas que reciben servicios básicos y atención médica.