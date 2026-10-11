Cárteles mexicanos roban autos de lujo en Estados Unidos para entregarlos a capos, revela ‘Los Angeles Times’

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    Cárteles mexicanos roban autos de lujo en Estados Unidos para entregarlos a capos, revela ‘Los Angeles Times’
    Si bien gran parte de los robos ocurren en estados fronterizos, integrantes de cárteles han robado vehículos en lugares tan lejanos como NY, Chicago y Miami. Cuartoscuro

Grupos del crimen y de la droga están robando autos y camionetas de lujo de agencias de alquiler a un ritmo alarmante, revela el medio

CDMX.- Cárteles mexicanos de la droga están robando autos y camionetas de lujo de agencias de alquiler estadounidenses a un ritmo alarmante, reportó este domingo el diario Los Angeles Times, que señaló que los vehículos son contrabandeados a México para que los capos puedan circular en los últimos modelos de BMW y Cadillac.

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En un reportaje publicado por el Times, titulado “Los cárteles mexicanos están armando flotas de lujo robando autos de alquiler de EU”, el periodista Steve Fisher y Puente News Collaboration señalan que las agencias de seguridad pública y las empresas encargadas de recuperar los vehículos robados afirman que, si bien gran parte de los robos ocurren en los estados fronterizos, los miembros de los cárteles han robado vehículos en lugares tan lejanos como Nueva York, Chicago y Miami. Sin embargo, California es el punto más común donde se roban los vehículos.

LOS MÁS ROBADOS SON CAMIONETAS PICKUP Y JEEPS

El sargento Juvey Mejía, de la Policía de Los Ángeles (LAPD) y miembro del Grupo de Trabajo para la Prevención Regional del Robo de Automóviles, dijo al Times que a los cárteles les encantan las camionetas pickup de alta resistencia y los Jeeps. “Cualquier cosa que pueda atravesar terrenos difíciles para escapar de la Patrulla Fronteriza y así poder transportar droga”, explicó.

De acuerdo con la investigación, además de las Chevy Suburban, las Ford Raptor y las camionetas Toyota, los cárteles prefieren las Cadillac Escalade y los SUV de BMW.

Los grupos criminales suelen modificar las camionetas, agregándolas blindaje de acero pesado a prueba de balas, aberturas de disparo y soportes para armas.

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El modus operandi, señala el diario, es simple: miembros de los cárteles rentan los vehículos en Estados Unidos y cruzan con ellos la frontera, hacia México.

La razón por la que California es uno de los estados con más registro de robos tendría que ver, en parte, con sus estrictas leyes defensoras de la privacidad, que limitan el rastreo de los vehículos rentados vía GPS.

SE DESCONOCE LA CIFRA EXACTA DE AUTOS ROBADOS

No hay información exacta sobre la cantidad de vehículos rentados que terminan siendo robados y trasladados a sueño mexicano cada año, pero según Los Angeles Times, son miles. Y solo un pequeño porcentaje de ellos son recuperados.

El medio señala que a principios de este año, grupos criminales robaron 10 camionetas Ram nuevas de los aeropuertos de Oakland, Los Ángeles y Las Vegas, que terminaron en el estado de Jalisco, en regiones controladas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una sola camioneta fue recuperada, con ayuda del ejército mexicano.

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También se reportó el robo de seis Jeep Wranglers 2026 en Oakland y Las Vegas que, de acuerdo con investigadores, eran para el Cártel de Sinaloa. Se han recuperado cuatro.

“Para el cártel, es la forma más barata de hacer negocios”, dijo Kevin Carter, dueño de Collateral Consultants, una empresa de recuperación de autos de alquiler en Texas. “No tiene sentido que compren un auto cuando pueden alquilar uno por unos cientos de dólares y queda en su poder para siempre”.

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