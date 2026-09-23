Advertencia de Trump sobre uso de ‘poder militar’ no se refiere a un país en específico: EU

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo presente en la intervención del presidente de EU, Donald Trump, ante la Asamblea General de la ONU en la que defendió la operación para detener a Maduro y avanzó que recurrirá, si es necesario, a su “poder militar sin igual” para proteger sus intereses nacionales ante las amenazas de la región, sobre todo por el “narcoterrorismo”.

En relación a esa advertencia del mandatario, la portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano, descartó este miércoles que “No se refiere a ningún país en específico”.

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Sin embargo, Trump sí señaló a México como el “epicentro” del narcotráfico e instó a la presidenta Claudia Sheinbaum a “recuperar” el control del territorio mexicano, que considera tomado por los carteles.

“Reconocemos que la presidenta en México ha tomado varias medidas, pero todavía hay más que hacer”, dijo la portavoz.

A su juicio, en México, al igual que en Brasil, hay organizaciones “casi multinacionales” que “están causando inestabilidad” en la región, por lo que les gustaría que en ambos países, gobernados por líderes de izquierdas, se aumentara la lucha contra el nacoterrorismo.

De hecho, apostó porque ambos países se unan al Escudo de las Américas, la coalición de seguridad y cooperación militar impulsada por Trump este año de la que forman parte Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Paraguay, entre otros.

“Sería genial porque queremos trabajar en conjunto con todos contra estas amenazas para el hemisferio. Y entre más países se unan, mejor”, apuntó.

REUNIÓN CON VENEZUELA

En otros temas, Natalia Molano, descartó que la reunión del presidente Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, legitime a su Gobierno y aseguró que la estrategia de Washington “no ha cambiado”.

“El propósito no es darle legitimidad. Sabemos que ella no ha sido elegida por el pueblo venezolano”, declaró Molano preguntada por el encuentro y por la presencia de Rodríguez en Estados Unidos menos de un año después del arresto de Nicolás Maduro en Caracas.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio pocos detalles sobre la reunión del martes entre el presidente Donald Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Sin embargo, en declaraciones a reporteros al margen de la Asamblea General de la ONU, Rubio dijo que se han analizado los pasos para reconstruir la “confianza” en la economía del país, de manera que los millones de venezolanos que viven en el extranjero se sientan cómodos al volver a su patria, y mencionó la reestructuración de la deuda y el “proceso de transición política” que está en marcha actualmente.

“Nos gustaría ver un punto en el que se sientan y tengan la confianza de que realmente pueden volver y reconstruir lo que perdieron, o reconstruir lo que les fue quitado en el frente político, pero también en el económico”, señaló. “Y para que eso ocurra, necesitamos realizar mayores avances en esas conversaciones con respecto a la transición y la reconciliación”.

En otros temas el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió “Por supuesto”, cuando se le preguntó sobre las futuras inversiones de empresas estadounidenses en Cuba. Sin embargo, afirmó el miércoles, al margen de la Asamblea General de la ONU, que, actualmente, en el sector privado no existe confianza en que las empresas puedan recuperar su inversión sino hasta que cambie el gobierno en la isla.

“Simplemente no hay legitimidad o credibilidad de que este régimen pueda cumplir con esas condiciones debido a que nunca antes lo han hecho”, señaló. “Nadie invertirá en Cuba bajo su actual sistema de gobernanza. Simplemente no lo harán”.

En enero, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o proporcione petróleo a la isla. A principios de este mes, el gobierno estadounidense impuso nuevas sanciones a Cuba, en un nuevo impulso por estrangular su economía.