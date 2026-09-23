Aleks Syntek se quitó el peluquín y publica mensajes preocupantes tras declararse loco

El cantautor Aleks Syntek volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales después de publicar una serie de mensajes que generaron preocupación entre algunos de sus seguidores. El episodio ocurrió el 22 de septiembre de 2026, cuando el cantante compartió una imagen en la que aparecía sin cabello en la parte superior de la cabeza mientras sostenía el peluquín que utiliza habitualmente. La fotografía permaneció poco tiempo en sus redes, pero quedó registrada por usuarios y llegó incluso a aparecer como imagen de perfil en su cuenta de TikTok. En ella, el intérprete escribió: “Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi rocanrol en paz y ya. ¿Ok? GRACIAS”.

Horas después, Syntek publicó otras imágenes acompañadas por la canción “All You Need Is Love” de The Beatles. Entre ellas aparecieron referencias al rapero Dani Flow y al guitarrista Jimi Hendrix, además de un mensaje que decía: “Si matas un músico, matas a todos”. La misma frase apareció relacionada con el asesinato de ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo.

LOS MENSAJES QUE GENERARON REACCIONES EN REDES En una de las publicaciones, Syntek compartió capturas de notas periodísticas sobre Dani Flow y escribió: “Te amo grandísimo genio confundido”. Después hizo referencia a Jimi Hendrix, músico británico-estadounidense que murió en 1970. La secuencia provocó distintas respuestas entre sus seguidores. Mientras algunos usuarios plantearon que su cuenta podría haber sido intervenida, otros le expresaron apoyo y le pidieron continuar con su carrera musical. · “Le hackearon la cuenta”, escribió un usuario. · “Por favor sigue haciendo música aún hay personas que apreciamos tus canciones”, comentó otro. · “No sé qué te pasa, pero yo amo tu música”, se pudo leer entre las reacciones. Hasta el momento, Aleks Syntek y su equipo de representación no han informado públicamente que sus cuentas hayan sido hackeadas ni han emitido un comunicado sobre los mensajes recientes o sobre su estado de salud. EL CANTANTE YA HABÍA DICHO QUE ESTÁ “LOCO” Las nuevas publicaciones ocurren después de una serie de episodios que han mantenido al cantante bajo atención en redes sociales. El 15 de septiembre, durante su presentación por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, Syntek tuvo varios intercambios con asistentes y recibió abucheos después de interrumpir el espectáculo para responder a algunas peticiones del público.

Días después, durante una transmisión en vivo, el músico habló nuevamente de las críticas que había recibido y aseguró que realizaba la transmisión sin la intervención de su equipo. En ese contexto pronunció una de las frases que más reacciones generó: “Sí, estoy desequilibrado mental, estoy loco”. Posteriormente mencionó a personajes como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Nicolás Copérnico y Arquímedes, además de otras figuras históricas y religiosas. Al final de ese segmento, cambió el tono y señaló que se trataba de un juego. ¿POR QUÉ HABLÓ DE SALIR DE MÉXICO? La transmisión también ocurrió después de que Syntek expresara su intención de abandonar temporalmente México, una decisión que presentó como una medida de “salvación mental y espiritual”. En sus declaraciones también habló de las críticas que ha recibido y de su relación con la industria musical. El episodio del concierto del 15 de septiembre fue uno de los antecedentes inmediatos. Durante aquella presentación, el cantante reaccionó a quienes le pedían interpretar canciones que no pertenecían a su repertorio y también habló sobre los gustos musicales del público. El momento terminó circulando ampliamente en redes sociales. A partir de entonces, sus transmisiones y publicaciones han generado una conversación constante entre usuarios, aunque no existe información pública suficiente para establecer una causa médica detrás de sus declaraciones. Sus frases deben entenderse dentro del contexto de las propias transmisiones y publicaciones que ha realizado. DATOS CURIOSOS SOBRE EL PELUQUÍN DE ALEKS SYNTEK · En 2014, Syntek confirmó públicamente que se había sometido a un injerto capilar en la parte frontal de la cabeza debido a un problema de alopecia. · Antes de ese procedimiento, medios de espectáculos habían reportado que utilizaba productos cosméticos para disimular la pérdida de cabello. · La fotografía reciente no fue la primera ocasión en que el cantante habló públicamente sobre su cabello y los procedimientos relacionados con su apariencia. · La nueva imagen apareció en redes sociales el 22 de septiembre de 2026, en medio de una serie de publicaciones que posteriormente generaron numerosas reacciones.

Por ahora, la atención permanece sobre las publicaciones de Syntek y sobre la reacción de sus seguidores. No se ha difundido un comunicado oficial de su equipo que explique los mensajes recientes o confirme algún problema de salud.

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