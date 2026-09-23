Sheinbaum revira a Trump... ‘Podría decir, difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas, pero no lo voy a decir’

Trump afirmó el 22 de septiembre que consideraba “inaceptable” que Estados Unidos comparta una frontera de 2 mil millas, unos 3 mil 200 kilómetros , con un territorio que, según su descripción, está controlado por organizaciones criminales. También sostuvo que México debe recuperar el control de su territorio.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Donald Trump sobre México durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU , donde el mandatario estadounidense calificó al país como “el epicentro” de la violencia de los cárteles.

“Podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de droga ilícita, pero no lo voy a decir”, afirmó la presidenta.

La respuesta de Sheinbaum ocurrió durante La Mañanera del Pueblo , donde planteó que México también podría hacer señalamientos sobre problemas existentes en Estados Unidos, aunque dejó claro que no utilizaría esos argumentos para confrontar al gobierno de Trump.

SHEINBAUM SEÑALA EL CONSUMO DE DROGAS Y LAS ARMAS

Durante su intervención, la mandataria agregó que también podría cuestionar el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México. La referencia ocurrió después de que Trump centrara parte de su discurso en la violencia relacionada con los cárteles mexicanos.

“O podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas”, expresó Sheinbaum.

La presidenta, sin embargo, evitó convertir esos señalamientos en una confrontación directa con el mandatario estadounidense. Su argumento fue que ambos gobiernos mantienen comunicación y una relación de cooperación en distintos asuntos.

“Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente y también con el gobierno de Estados Unidos”, puntualizó durante la conferencia.

TRUMP TAMBIÉN DESTACÓ LA RELACIÓN CON MÉXICO

Aunque Trump lanzó críticas contra México durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, también hizo referencia a la relación que mantiene con el gobierno de Sheinbaum.

El presidente estadounidense afirmó que existe una “muy buena relación” con la administración mexicana y sostuvo que ambos gobiernos han registrado avances en materia de seguridad. También dijo que México y Estados Unidos comparten el objetivo de enfrentar a los cárteles.

Trump señaló que México debe recuperar el control de su territorio y destacó la extensión de la frontera compartida entre ambos países. Sus declaraciones se produjeron en un discurso en el que también abordó temas de política exterior, seguridad y combate al narcotráfico.

Sheinbaum retomó la parte de la intervención de Trump relacionada con la cooperación bilateral y aseguró que la comunicación entre ambos gobiernos continúa.

“Estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando”, dijo la presidenta.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS DECLARACIONES DE TRUMP Y SHEINBAUM

· Donald Trump habló sobre México durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU del 22 de septiembre de 2026.

· El mandatario estadounidense se refirió a una frontera de 2 mil millas, equivalente a unos 3 mil 200 kilómetros.

· Trump calificó a México como “el epicentro” de la violencia de los cárteles y pidió recuperar el control del territorio.

· En el mismo discurso, Trump aseguró que mantiene una “muy buena relación” con el gobierno mexicano.

· Sheinbaum mencionó dos asuntos que podrían formar parte de un señalamiento hacia Estados Unidos: el consumo de drogas ilícitas y la producción de armas.

· La presidenta afirmó que ambos gobiernos mantienen una relación basada en comunicación y coordinación.