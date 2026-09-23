Exhibe Sheinbaum pensión de Ernesto Zedillo en Banxico; gana un millón 790 mil pesos al año

De acuerdo con los datos presentados por la mandataria, Zedillo trabajó durante nueve años en el Banco de México y actualmente recibe una pensión anual cercana a un millón 790 mil pesos .

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer durante su conferencia matutina los montos de las pensiones que, según expuso, reciben el expresidente Ernesto Zedillo y el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez , por su paso por la institución.

El tema fue abordado por la presidenta a partir de una comparación entre los años de servicio necesarios para acceder a una jubilación y los montos que pueden recibir algunos exfuncionarios de instituciones públicas. Los datos sobre Zedillo y Ortiz fueron expuestos por Sheinbaum y no constituyen, por sí mismos, una descripción completa de las reglas aplicables al régimen de pensiones de Banxico.

“Zedillo trabajó sólo nueve años en Banco de México, sólo nueve años, y tiene una pensión anual de cerca de un millón 790 mil”, señaló Sheinbaum durante La Mañanera del Pueblo.

GUILLERMO ORTIZ RECIBIRÍA CERCA DE 300 MIL PESOS AL MES

Sheinbaum también habló sobre la pensión del exgobernador de Banxico Guillermo Ortiz, quien, según la información presentada durante la conferencia, trabajó 11 años en la institución antes de ocupar la titularidad de la misma.

La presidenta señaló que Ortiz recibe una pensión de aproximadamente 300 mil pesos mensuales. El monto equivaldría, de mantenerse durante 12 meses, a alrededor de 3.6 millones de pesos al año.

“Lo menciono, porque ellos dijeron que es lo justo. Bueno, a cualquier trabajador requieres una cantidad de años para poderte jubilar”, cuestionó la mandataria.

El Banco de México cuenta con obligaciones registradas por concepto de pensiones y beneficios al retiro. En sus sistemas de información financiera aparecen partidas específicas relacionadas con estos compromisos, aunque esos registros agregados no identifican por sí mismos los pagos correspondientes a personas concretas.

SHEINBAUM COMPARA ESTAS PENSIONES CON LA DE AMLO

Durante la conferencia, Sheinbaum también hizo una comparación con la pensión que recibe el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ubicó en menos de 30 mil pesos mensuales.

La presidenta agregó que, de acuerdo con su propia estimación, ella recibiría alrededor de 35 mil pesos mensuales por los años que trabajó como afiliada al ISSSTE.

La comparación fue utilizada por Sheinbaum para cuestionar las diferencias entre distintos esquemas de jubilación. Sin embargo, se trata de sistemas y trayectorias laborales diferentes, por lo que los montos dependen de las reglas aplicables, el tiempo de servicio y las condiciones bajo las cuales se generó cada derecho.

En el caso del Banco de México, la información financiera pública muestra que las pensiones forman parte de los beneficios posteriores al retiro contemplados por la institución.

GOBIERNO DICE QUE NO BUSCA MODIFICAR EL RÉGIMEN DE BANXICO

Sheinbaum aclaró que su administración no pretende intervenir en el régimen de pensiones del Banco de México, institución que cuenta con autonomía constitucional.

La presidenta explicó que su intención era hacer públicos los montos que fueron mencionados durante la conferencia y abrir la discusión sobre las diferencias entre los esquemas de jubilación.

“No es nuestro interés meternos en ese tema, pero sí es importante que se conozca”, afirmó.

El señalamiento se produjo después de que la presidenta retomara el debate sobre las pensiones de exfuncionarios de instituciones públicas. El Banco de México, por su parte, mantiene información financiera y de transparencia sobre sus obligaciones relacionadas con pensiones y beneficios al retiro.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS PENSIONES MENCIONADAS

· Sheinbaum afirmó que Ernesto Zedillo trabajó nueve años en Banxico.

· La pensión anual atribuida a Zedillo por la presidenta es de aproximadamente 1.79 millones de pesos.

· El monto señalado para Guillermo Ortiz es de alrededor de 300 mil pesos mensuales.

· La cifra anualizada de 300 mil pesos mensuales sería de aproximadamente 3.6 millones de pesos al año.

· Sheinbaum ubicó la pensión de Andrés Manuel López Obrador en menos de 30 mil pesos mensuales.

· La presidenta calculó para sí misma una pensión cercana a 35 mil pesos mensuales por sus años de afiliación al ISSSTE.