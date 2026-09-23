Ulises Lara y la renuncia por 1 millón de dólares

Para la fiscal Ernestina Godoy era un golpe político y un golpe personal. Ella había invertido mucho de su capital político en Ulises Lara, para dotarlo de los mejores cargos y oportunidades a pesar de su paupérrimo historial. Era su discípulo favorito.

Cuando a ella la ascendieron a titular de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, nombró a Ulises Lara su vocero, un cargo con enorme visibilidad. Cuando ella renunció a su cargo de fiscal local para irse de candidata de Morena al Senado, se enlodó por él para dejarlo como su sustituto: para cubrir los trámites, a Ulises Lara le dieron el título de Licenciado en Derecho en 24 horas en una universidad “patito”, en lo que constituyó un descaro que lo marcó para siempre. Cuando la presidenta Sheinbaum destituyó al fiscal Alejandro Gertz Manero para poner en su lugar una ficha 100 por ciento suya, eligió a Ernestina Godoy para encabezar la Fiscalía General de la República. Ella de inmediato le dio a Ulises Lara un cargo de primera importancia. Lo nombró al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, con funciones también de vocero.

Duró medio año en el puesto. El 16 de julio pasado, sin que mediara mayor explicación, se informó de manera muy sucinta que Ulises Lara renunciaba a la FGR por “motivos estrictamente personales”. Así lo explicaron tanto Lara en sus redes sociales como la FGR en su comunicación con periodistas. No trascendió mayor cosa. Pero la renuncia era muy rara, tratándose del protegido de la fiscal Ernestina Godoy y además de un hombre que perteneció a la realeza de la izquierda mexicana: estuvo casado con Lenia Batres, hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e integrante de una de las familias privilegiadas del obradorato.