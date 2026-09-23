¿Quién ganó Habilidad Física 100? Así le fue a la saltillense Jazmín Lira

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    ¿Quién ganó Habilidad Física 100? Así le fue a la saltillense Jazmín Lira
    La representante de Saltillo agradeció el apoyo de sus seguidores durante la transmisión de los capítulos finales del programa. FOTO: ESPECIAL

La fisicoculturista saltillense llegó hasta la etapa de los 12 semifinalistas y quedó fuera antes de la gran final, que tuvo como ganador a Ángel Quintero

La aventura de Jazmín Lira en Habilidad Física 100: México llegó a su fin este miércoles 23 de septiembre, con el estreno de los dos capítulos finales del reality de Netflix. La fisicoculturista saltillense alcanzó la etapa de los 12 semifinalistas, pero no logró avanzar a la gran final.

Lira fue eliminada en la prueba denominada “Jalón Sagrado”, una competencia de velocidad y resistencia en la que los participantes debían perseguirse entre sí sobre un circuito. En el episodio, Jazmín intentó mantenerse en la competencia ante rivales con características físicas distintas a las suyas, pero finalmente quedó fuera.

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De esta manera, la representante de Saltillo terminó su participación después de superar varias rondas y convertirse, junto con Mariana Khalil, en una de las dos mujeres que llegaron hasta las últimas etapas del programa.

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Su eliminación ocurrió cuando todavía permanecían 12 participantes: Aldo Gutiérrez, George Herrera, Jazmín Lira, Emmanuel Benítez, Jahir Ocampo, Pascal Nadaud, Dominick Ficachi, Mariana Khalil, El Albañil Legendario, Jesús Cárcamo, Ángel Quintero e Iván Guerra. De ese grupo, únicamente cuatro consiguieron avanzar a la gran final.

Aunque no llegó al último episodio como finalista, la participación de Jazmín representó una de las historias que acompañaron al reality desde su estreno. La saltillense trasladó su experiencia en el fisicoculturismo a un formato diferente, en el que la fuerza no era suficiente y también se ponían a prueba la resistencia, velocidad, agilidad, equilibrio y estrategia.

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Antes de llegar a Netflix, Lira ya contaba con una trayectoria de varios años en el deporte. Comenzó a entrenar a los 14 años, compitió desde su adolescencia y entre sus principales resultados se encuentran el campeonato absoluto del Clásico Mister México 2018 en Women’s Fitness y su triunfo en el Monterrey Bodybuilding 2019, donde obtuvo su tarjeta profesional.

Además de su carrera como fisicoculturista, Jazmín es médica y especialista en nutrición deportiva, una preparación que también forma parte de su perfil como atleta.

Durante los primeros días de transmisión, la saltillense recibió mensajes de apoyo de seguidores que siguieron su recorrido en el programa. Ella misma agradeció las muestras de cariño a través de sus redes sociales y reconoció que estaba viviendo una experiencia que nunca imaginó.

“Estoy viviendo un sueño que jamás me imaginé vivir”, expresó después del estreno.

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ÁNGEL QUINTERO SE LLEVA LOS 3 MILLONES

El ganador de la primera temporada fue Ángel Quintero, corredor de obstáculos originario de Naucalpan, Estado de México, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria deportiva.

Quintero, de 38 años, también ha participado en pruebas de atletismo, Spartan Race y competencias de Hyrox. En el reality consiguió superar las distintas etapas hasta convertirse en el último participante en pie y quedarse con el premio de 3 millones de pesos.

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Con la final ya disponible en Netflix, la participación de Jazmín Lira deja a Saltillo dentro de las historias que llegaron más lejos en la primera edición mexicana de un formato que reunió a 100 participantes de diferentes disciplinas, profesiones y perfiles físicos.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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