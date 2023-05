Ahora que está cerca el impago de la deuda en Estados Unidos, ¿qué es lo que hará Joe Biden?

Cada camino conlleva riesgos, que los funcionarios del gobierno reconocen en privado. El mayor de todos es la calamidad económica : los economistas de la Casa Blanca advirtieron en un análisis que se dio a conocer el miércoles que si el país no paga su deuda y ese incumplimiento continúa durante varios meses, la economía perdería ocho millones de empleos al entrar en recesión .

A lgunas requieren negociaciones con líderes republicanos , que Biden insistirá en que no están relacionadas con el límite de endeudamiento, aunque sí lo estarían .

El riesgo es que McCarthy se niegue a ceder y que diga que el proyecto de ley de la Cámara Baja es prueba de que los republicanos hicieron suficiente para aumentar el límite de deuda . Biden contaría con la presión de los grupos empresariales y la agitación de los mercados financieros para empujar a los republicanos a ceder en el último momento y aprobar al menos un proyecto de ley que evite el impago durante unas semanas o meses. Pero hasta ahora, los republicanos de la Cámara de Representantes no se han mostrado dispuestos a aprobar un proyecto de ley de este tipo, conocido como un aumento “limpio” del límite de deuda . Tampoco cuentan con la masa crítica de republicanos en el Senado que se necesita para hacer avanzar el proyecto en esa cámara.

También podría requerir que Biden aplique una estrategia distinta con los representantes republicanos que necesita para que se apruebe un proyecto de ley como ese . Los republicanos moderados en la Cámara de Representantes afirman que, hasta el momento, la Casa Blanca no ha hecho ningún contacto importante con ellos. En cambio, los funcionarios del gobierno de Biden los han criticado por votar a favor del proyecto de ley republicano sobre el límite de la deuda y sus profundos recortes al gasto .

El riesgo de esa estrategia es que los miembros más conservadores de la cámara presidida por McCarthy no han mostrado ningún interés en un acuerdo de ese alcance. Biden no aceptará las exigencias de mayor alcance de esos miembros . Eso complica las posibilidades de que el presidente de la Cámara de Representantes apruebe un acuerdo como este .

Los grupos empresariales e incluso algunos funcionarios del gobierno esperan que cualquier acuerdo de esa naturaleza se centre en los límites del gasto discrecional federal , aunque es casi seguro que no sean tan estrictos como los del proyecto de ley aprobado por los republicanos. Durante meses, funcionarios de la Casa Blanca han dicho en privado que no esperan que la Cámara de Representantes apruebe aumentos significativos del gasto para el próximo año , por lo que algún tipo de límites podrían resultar aceptables para Biden, dependiendo de los detalles.

Biden recibirá a McCarthy y a otros líderes del Congreso en la Casa Blanca la próxima semana para hablar de política hacendaria; es decir, de cuánto recauda, gasta y pide prestado el país . El presidente dice que esas conversaciones no tienen nada que ver con el límite de la deuda, pero en realidad no es así.

NEGOCIAR RECORTES AL GASTO NO VINCULADOS CON EL LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO

Esta semana, los miembros del gobierno publicaron, una y otra vez, los nombres y retratos de los representantes republicanos en la cuenta oficial de Twitter de Biden, acusándolos de votar a favor de recortar el financiamiento de los programas para veteranos y Meals on Wheels. Dos de los legisladores señalados eran miembros de la cúpula, entre ellos McCarthy. Otros dos eran congresistas de alto perfil y de extrema derecha. El resto, más de dos docenas, eran legisladores en escaños que Biden ganó en 2020.

Los funcionarios defendieron esa estrategia. “Tengo la esperanza de que encontraremos un camino para evitar el impago”, dijo Shalanda Young, la directora de presupuesto de la Casa Blanca, a los periodistas el jueves después de arremeter contra los recortes presupuestarios incluidos en el proyecto de ley republicano. “Pero nuestro trabajo es seguir acudiendo a ustedes, al pueblo estadounidense, y asegurarnos de que la ciudadanía entienda de qué se trata este debate”.

HACERLO POR SU CUENTA

Si las tácticas que elija Biden no se traducen en un proyecto que pueda convertir en ley y que eleve el límite de endeudamiento antes de la fecha X, el presidente tendrá que elegir entre permitir que la nación incumpla o buscar lo que, en la práctica, es una impugnación constitucional al techo de la deuda, al continuar pidiendo prestado para pagar las facturas cuando el gobierno se quede sin efectivo.

Ese recurso se basaría en una cláusula de la 14.ª Enmienda que estipula que el gobierno debe pagar sus deudas. Los funcionarios de este gobierno llevan meses debatiendo esta idea, sin resolución alguna. Pero hasta sus defensores admiten que no sería una solución perfecta. La medida provocaría una impugnación judicial inmediata y sembraría incertidumbre, al menos temporal, en el mercado de bonos, lo que dispararía el costo del servicio de la deuda pública. c.2023 The New York Times Company.

Por Jim Tankersley The New York Times.