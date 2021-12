“¡Ahora!”, un grito que exige una reforma migratoria en EU tras 35 años de espera

Ahora que los demócratas tienen la mayoría en las dos cámaras del Congreso y con Joe Biden en la Casa Blanca los activistas están convencidos que es momento de aprobar la ansiada reforma migratoria.

“¿Qué queremos? ¡Ciudadanía! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora, ahora, ahora!”, gritaron los activistas

La protesta duró casi ocho horas después los manifestantes dieron en una rueda de prensa. A conferencia asistió la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez en la pidió a su partido que que llegó la hora de cumplir las promesas que durante años han hecho a los migrantes.

“¡Este es nuestro momento! Estamos aquí porque este es nuestro momento. Tenemos la oportunidad, tenemos una ventana de oportunidad ahora mismo y no dejen que nadie diga que no tenemos el poder o la oportunidad. La oportunidad está aquí y ahora. No ha pasado”, dijo Ocasio-Cortez.